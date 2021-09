SAK gewinnt gegen Grödig "Duell der Kellerkinder"

Details Sonntag, 26. September 2021 08:14

Nach dem 0:0 gegen Leader St. Johann und dem 4:0-Erfolg im Cup gegen Anif konnte der SAK 1914 den Schwung auch ins gestrige Kellerduell mit dem SV Grödig mitnehmen. In der Defensive stabile und in der Offensive effektive Wallner-Männer behielten letztendlich mit 3:1 die Oberhand.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

SAK und Grödig tauschen die Plätze

"Die Hitze war enorm, das Tempo im Spiel daher nicht allzu groß", erzählte SAK-Dompteur Roman Wallner vom einem Kick unter erschwerten Bedingungen. Die Nonntaler starteten gefällig, ließen Ball und Gegner laufen, konnten daraus aber lange keinen Nutzen ziehen. Erst nach dem Seitenwechsel war es soweit: Vidovic bediente Hölzl, der mit einem sehenswerten Lupfer auf 1:0 stellte (50.). Das Führungsgoal schien den Städter aber überraschenderweise gar nicht so gut getan zu haben - Wallner erklärte: "Wir haben dann nicht mehr unser Spiel gespielt, den Gegner unnötig stark gemacht." Nichtsdestotrotz legte Feiser in Minute 67 nach - 2:0. Zwar glückte Grödig-Offensivmann und Ex-SAKler Vucanovic der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (73.), Hölzl sorgte mit seinem zweiten Streich für das Ende der Geschichte - 3:1 (81.). "Ich als Trainer kann im Training die Impulse geben, im Match müssen die Spieler die richtigen Entscheidungen treffen. Es freut mich, dass sich die Mannschaft selbst aus dem Loch rausgezogen hat", jubelte Wallner über das neuerliche Erfolgserlebnis. Zuckerl: Seine Blau-Gelben übergaben die rote Laterne an Grödig.

Die Besten beim SAK: Hölzl, Federer, Stojicevic

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!