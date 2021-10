"Tolle Mannschaftsleistung" lässt Kuchl in Grödig jubeln

Details Freitag, 15. Oktober 2021 21:29

In der 15. Runde der Regionalliga Salzburg wurde der SV Kuchl seiner Favoritenrolle gerecht und blieb im Gastspiel beim SV Grödig klar und souverän mit 3:0 siegreich. Simon Seidl brachte die Tennengauer in Durchgang eins voran, Yannic Fötschl legte gleich nach Wiederbeginn nach, ehe Christoph Hübl fürs Ende der Geschichte sorgte. "Eine tolle Mannschaftsleistung", war für Kuchl-Coach Mario Helmlinger ein bärenstarkes Kollektiv der Schlüssel zum Erfolg.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Geschehen in Kuchler Händen

"Den Matchplan, den wir uns vorgenommen hatten, haben wir nahezu perfekt umgesetzt", strahlte ein merkbar zufriedener Kuchl-Trainer. Seine Tennengauer machten das Gastspiel am grünen Rasen zum Heimspiel, traten enorm dominant auf und ließen die Grödiger erst gar nicht zur Entfaltung kommen. "Grödig hat viele schnelle Spieler. Zu Chancen sind sie aber nicht wirklich gekommen", schilderte Helmlinger. Jubeln durfte der SVK erstmals in der 31. Minute. Da bediente Hofer Simon Seidl, der mit seinem fünften Saisontreffer auf 0:1 stellte. "Wir hatten viele Aktionen nach vorne. Leider ist uns der zweite Treffer vor der Pause nicht mehr gelungen", so Helmlinger weiter.

Vorne und hinten - SVK auf allen Linien überzeugend

Auf das angesprochene zweite Kuchler Goal, musste sich der Gäste-Dompteur nicht allzu lange gedulden. Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Fötschl in einem Tumult am handlungsschnellsten und drückte das Kunstleder zum 0:2 in die Maschen (48.). Die wohl endgültige Vorentscheidung gab's in Minute 62, als Hübl einen Hofer-Assist verwertete - 0:3. "Wir haben's dann souverän nach Hause gespielt, hinten verantwortungsbewusst abgesichert", berichtete Helmlinger, der letzten Endes einen gerechten Erfolg beobachtete: "Der war auch in dieser Höhe verdient."

Die Besten bei Kuchl: Pauschallob (herausragend: Pargan, M. Seidl, Hübl)

