Nach 2:0 gegen BSK: Ominöser Strich für FC Pinzgau weiterhin in Reichweite

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:40

Der FC Pinzgau Saalfelden hat am Samstagnachmittag das Heimspiel gegen den SK Bischofshofen mit 2:0 gewonnen und gleichzeitig den bewerbsübergreifend vierten Sieg in Folge gefeiert. Mit dem neuerlichen vollen Erfolg liegen die Saalfeldener mit einer Partie weniger am Konto aktuell auf Position vier. Auf das zweite Aufstiegsticket fehlen sechs Punkte.

Fotocredit: Jasmin Walter

Chancenplus auf heimischer Seite

Die Ziege-Männer nahmen in der heimischen SaalfeldenArena das Zepter früh in die Hand, sicherten sich Vorteile im Spiel und kamen zu einigen guten Chancen. Den Anfang machte Fürstaller, Gäste-Schlussmann Kapsa schon in der Anfangsphase prüfte. Wenige Augenblicke später kam Bischofshofen durch Stoßstürmer Takyi zur einzigen Möglichkeit in der ersten Hälfte - sein Kopfball verfehlte jedoch sein Ziel. Saalfelden machte munter weiter und erspielte sich weitere gute Einschussmöglichkeiten. Zuerst zwang Capitano Tandari Kapsa zu einer Glanzparade auf der Linie, ehe der erfahrene Ungar in der Wäsch' des FC Pinzgau per Kopf scheiterte. Die beste Gelegenheit verbuchte Rathgeb, der nach einer tollen Ecke aus kurzer Distanz knapp über die Querlatte köpfelte. Auch ein gefährlicher Abschluss von Joao Pedro brachte nichts ein, somit ging es torlos in die Kabinen. "Bischofshofen war sehr gut auf uns eingestellt und es war unangenehm zu spielen. Auch wenn wir in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren und einige gute Möglichkeiten vorgefunden haben, sind wir mit unserer Leistung nicht ganz zufrieden", bilanzierte FC Pinzgau-Dompteur Christian Ziege.

Tandari drückte gleich doppelt ab

In der zweiten Spielhälfte waren die Gäste aus dem Pongau präsenter und stellten Schröcker früh auf die Probe. Der heimische Handschuh war aber auf der Hut und hielt mit einer sehenswerten Parade die Null fest. Im weiteren Verlauf taten sich die Hausherren schwer, verloren ein wenig den Rhythmus und sorgten in der Angriffszone kaum für Gefahr. Nichtsdestotrotz sollte in der 66. Minute das 1:0 fallen: Kapsa verschätzte sich bei einem Adjei-Freistoß, Tandari drückte das Leder zur Führung über die Linie. Exakt zehn Minuten später schürten die Pinzgauer den Sack zu: Nach Foul an Fürstaller zeigte Referee Provci auf den Punkt, den fälligen Penalty verwandelte Tandari souverän zum 2:0 (76.). "Wir haben wichtige drei Punkte eingefahren - das ist das, was am Ende des Tages zählt", stimmte zumindest die Ausbeute Ziege einigermaßen zufrieden.

