"Cleveres" Seekirchen verdirbt Grödig-Debüt von Schnöll

Details Samstag, 19. März 2022 20:46

Das Trainerdebüt von Ex-Adnet-Coach Thomas Schnöll auf der Grödig-Bank ist in die Hose gegangen. Seine stark dezimierte Elf musste sich zum Frühjahrsauftakt dem SV Seekirchen mit 1:3 geschlagen geben.

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold

Pivas-Fauxpas brachte Grödig früh ins Hintertreffen

"Wenn du acht Leute ersetzen musst, geht dir halt ganz viel Qualität ab", musste Grödigs Neo-Coach, Thomas Schnöll, in puncto Mannschaftsaufgebot heute viel Improvisationstalent beweisen. Zu allem Überfluss kam noch hinzu, dass die Partie aus Sicht seiner Schützlinge denkbar schlecht begann. Acht Minuten waren gespielt, als Miodrag Pivas beim Versuch, den Ball einfach prallen zu lassen, seinen eigenen Keeper überlistete - 0:1. In Minute 33 kam's noch dicker: Ein Seekirchen-Freistoß von rechts flog in Richtung zweite Stange, wo Fabian Büchele auftauchte, den Ball zur Mitte brachte und Olugbemiga Ogunlade zum zwischenzeitlichen 0:2 einnetzte. "Schlechter hätte es gar nicht laufen können. Damit ist unser Plan über den Haufen geworfen worden", knurrte Schnöll.

Fragwürdiger Elferpfiff knipste Schnöll-Buben das Licht aus

Nach dem zweiten Nackenschlag und insbesondere in Durchgang zwei gelang es den Grödigern, die Begegnung wesentlich offener zu gestalten. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Patrick Schober für den so wichtigen 1:2-Anschluss (50.). "Das Momentum war dann auf unserer Seite", schilderte Schnöll, dessen Crew in der weiteren Folge akribisch am Ausgleichsgoal bastelte. Im Schlussakt machten die Seekirchner jedoch alle Grödiger Comeback-Hoffnungen zunichte, als Aaron Volkert einen umstrittenen Elfmeter zum 1:3 versenkte (81.). "Nicht unverdient, zumal wir die Fehler des Gegners erzwungen haben und in Summe die cleverere Mannschaft waren", bilanzierte Gäste-Übungsleiter Mario Lapkalo.

Die Besten bei Seekirchen: Michael Noggler (LV), Patrick Brugger (IV), Jonas Vorderegger (ST)