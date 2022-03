SAK packt Hürde Wals-Grünau

Details Freitag, 25. März 2022 23:36

In der 2. Runde der Regionalliga Salzburg hat der SAK 1914 auswärts beim SV Wals-Grünau die Oberhand behalten. Die Städter setzten sich dank der Tore von Julian Fally und Petrit Nika verdientermaßen mit 2:0 durch. Damit bleiben die Wallner-Buben auch nach der zweiten Partie im Frühjahr unbesiegt und reichten die rote Laterne ihrem heutigen Kontrahenten weiter.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Kein Risiko, keine Tore

Vor knapp 300 Zusehern waren beide Lager anfangs darauf bedacht, keine Fehler zu begehen. "Ich denke, dass wir eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen haben. Beide Mannschaften haben's eher vorsichtig angelegt", bilanzierte SAK-Coach Roman Wallner. Weil sich die Akteure in den ersten 45 Minuten weitestgehend neutralisiert hatten und so gut wie keine Torgefahr aufgekommen war, ging es schließlich mit einem Spielstand von 0:0 in die Kabine retour.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Doppelschlag binnen sieben Minuten - SAK sicherte sich "Dreier"

Der zweite Abschnitt startete gleich mit einer Top-Chance für die Grünauer, die Kanzler allerdings nicht in etwas Zählbares ummünzen konnte (55.). "Wir waren heute ziemlich effektiv", nahm's Wallner vorweg. Die Blau-Gelben bogen im weiteren Verlauf auf die Siegerstraße ein. In Minute 67 nickte Fally nach einem Eckball per Kopf ein, sieben Minuten danach stellte Nika nach herrlicher Kamara-Vorlage die Grünauer mit einem platzierten Abschluss ins Kreuzeck endgültig kalt. "Ein Traumtor", staunte auch Grünau-Übungsleiter Franz Aigner nicht schlecht. Nach dem letztwöchigen 1:1 gegen Titelmitfavorit Kuchl durften sich die SAKler dieses Mal über die volle Punkteausbeute freuen - Wallner logischerweise mit inbegriffen: "Spielerisch und von der Einstellung her waren wir die bessere Mannschaft. Der Sieg heute wertet das Unentschieden gegen Kuchl noch einmal auf. Wir sind sehr erleichtert." Indes ließ Aigner die jüngste Corona-Problematik in seinem Team nicht als Ausrede gelten: "Es ist egal, wer da ist und wer nicht. Fakt ist, dass es heute zu wenig war und der SAK verdient gewonnen hat."

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Die Besten beim SAK: Pauschallob