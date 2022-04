Fötschl feiert Debütsieg mit BSK gegen Wals-Grünau

Details Samstag, 02. April 2022 20:00

Nach der hauchdünnen 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende in Kuchl ist Andreas Fötschl mit seinem SK Bischofshofen heute im zweiten Anlauf der erste Sieg gelungen. In einem über weite Strecken sehr offenen Match setzte sich sein Team gegen den SV Wals-Grünau mit 2:0 durch. Glück des Tüchtigen: Kurz vor dem alles entscheidenden zweiten BSK-Goal, scheiterten die Grünauer am Torgebälk.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Khalil stellte Weichen früh auf Heimsieg

Die Platzverhältnisse in Bischofshofen machten es den Akteuren alles andere als leicht. "Not gegen Elend", wollte bei Grünau-Trainer Franz Aigner der Spaßfaktor in Hälfte eins nicht wirklich aufkommen. Derweil sah sein Pendant, BSK-Coach Andreas Fötschl, die Vorteile auf Pongauer Seite: "Wir waren in einer kampfbetonten Partie klar besser." Weil Winter-Neuverpflichtung Khalil bereits nach zehn Minuten zum Torjubel abgedreht hatte, gingen die Hausherren letztendlich mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Grünauer gingen "all-in"

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste ein anderes Gesicht. "Da hat Wals-Grünau mehr investiert. Zwingend sind sie aber nicht geworden", musste Fötschl lange nicht um die Führung bangen. Erst, als Bernhofers Bogenlampe die Torumrandung küsste und den Grün-Weißen nur wenige Zentimeter zum Torerfolg fehlten (94.). Im Gegenzug packten die Bischofshofner den Deckel drauf: Mounji brachte die Murmel mühelos im verwaisten Grünau-Kasten unter. "Unser Goalie war zuvor mit nach vorne gegangen, beim Gegentreffer dann nicht mehr im Tor", klärte Aigner auf.

Die Besten bei Bischofshofen: Kircher (RV), Begovic (DM), Halenko (ST)