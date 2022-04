Kein Sieger und keine Tore bei Wals-Grünau gegen Anif

Details Samstag, 09. April 2022 00:28

Das Viertrundenmatch zwischen dem SV Wals-Grünau und dem USK Maximarkt Anif ist gestern mit einem torlosen Remis zu Ende gegangen. Beide Mannschaften fanden Gelegenheiten auf das Goldtor vor. Während es für die Aigner-Mannen das erste Zu-Null-Spiel seit August 2021 (1:0 gegen Seekirchen) war, konnten die Anifer im dritten Date der laufenden Spielzeit mit Grünau erstmals punkten.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Erfolglos am Führungstreffer gebastelt

"Es war ausgeglichen. Eine typische 0:0-Partie", sah Grünau-Dompteur Franz Aigner keine Vorteile für eines der beiden Teams. Sein Gegenpart, Anif-Coach Bernhard Kletzl, fasste das dritte Saisonduell etwas unterhaltsamer auf: "Ich denke, dass wir ein richtig gutes Spiel gesehen haben. Letztendlich ein 0:0 der besseren Sorte." Während Dembele die Führung seiner Farben nur hauchzart verpasste (40.) und Aigner kurz vor dem Gang in die Kabinen noch einen "glasklaren Handelfmeter" ortete (44.), trauerten die Anifer einer vielversprechenden Schilchegger-Chance und einem gut getretenen Bachleitner-Freistoß nach. "Der sogar noch leicht die Stange touchiert hat", erzählte Kletzl.

Gerechte Punkteteilung

In Durchgang zwei sollten die rund 220 Besucher ebenfalls vergeblich auf ein Goal warten. "Beide hätten den Sieg verdient gehabt, zumal es Chancen hüben wie drüben gab", bilanzierte Kletzl, der kurz vor Ultimo einen vergebenen Matchball von Mühlbauer sichtete. Dieser fand mit einem Flachschuss gegen die Laufrichtung in Heim-Schlussmann Strobl seinen Meister. "Mit der Leistung bin ich hochzufrieden. Die Burschen haben genau das umgesetzt, was im Vorfeld eingefordert wurde." Indes ging auch für Aigner die Punkteteilung "in Ordnung": "Dass wir seit langem wieder einmal zu Null gespielt haben, ist sehr wichtig für uns."

Die Besten: Lindner (DM), Pössl (LV), Pertl (IV) bzw. Pauschallob