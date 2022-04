Tabellenführung ausgebaut! Seekirchen erfüllt Favoritenrolle gegen Nachzügler Wals-Grünau

Details Montag, 18. April 2022 22:25

Der SV Seekirchen hat in der 6. Runde der Regionalliga Salzburg das Duell "Erster gegen Letzter" erwartungsgemäß für sich entschieden. Die Lapkalo-Schützlinge setzten sich gegen den SV Wals-Grünau, der die Partie übrigens mit neun Mann zu Ende bringen musste, 3:1 durch. Wegen Kuchls 0:2-Niederlage in Grödig konnte der SVS seinen Vorsprung im Zwischenklassement auf vier Punkte ausbauen - neuer Zweiter ist nun der FC Pinzgau. Derweil warten die tabellarisch abgeschlagenen Aigner-Mannen im Frühjahr weiter auf den ersten vollen Erfolg.

Fotocredit: SV Seekirchen (ARCHIVBILD)

Kalte Dusche für den Favoriten

Die favorisierten Seekirchner wollten im Sportzentrum Aug nichts dem Zufall überlassen und gingen mit viel Engagement an die Sache heran. "Obwohl es spielerisch auf keinem hohen Niveau war, haben wir ganz gut in die Partie reingefunden", fand SVS-Betreuer Mario Lapkalo. Für ihn und seine Crew gab es in der zweiten Minute allerdings einen absoluten Schockmoment zu verdauen, als ein an sich harmloses Pössl-Geschoss aus knapp 30 Metern im heimischen Kasten einschlug. Keeper Tezzele, Seekirchens sonst so sicherer Rückhalt, sah dabei alles andere als glücklich aus. Nachdem ein Eliasch-Köpfler an die Latte gesprungen und Biribauer an Gäste-Einser Strobl gescheitert war, durfte Lapkalo wenige Sequenzen vor dem Pausenpfiff seine Hände doch noch jubelnd in den Himmel strecken: Birbibauer durchbrach die Grünauer Defensive, legte quer, Aigner schob ein - 1:1 (44.).

SVS-Joker sorgten für Vorentscheidung, finaler Doppelausschluss bei Wals-Grünau

Weil Aigner zu Beginn der zweiten Spielhälfte ein zweites Mal zupackte (54.), zogen sich die mittlerweile in Führung liegenden Hausherren etwas weiter zurück. In Minute 80 war das tabellarisch äußerst ungleiche Duell schließlich vorentschieden: Haberl mit der Vorlage für Ogunlade, der den Rest erledigte - 3:1. "Ein Zusammenspiel zweier Joker", bewies Lapkalo am Ostermontag ein goldenes Händchen. Bitter für das Tabellenschlusslicht aus Grünau: Bernhofer gab nach 23 Minuten verletzungsbedingt w.o., Ressel (Gelb-Rot, 84.) und Brennsteiner (Rot, 87.) flogen in der Schlussphase vom Platz.

Die Besten bei Seekirchen: Wechselberger (IV), Pär (DM), Aigner (ST), Kauba (LV)