"Sehr reife Leistung" bringt Grödig Heimsieg über Nachzügler Grünau

Details Sonntag, 01. Mai 2022 15:06

Nachdem sich der SV Grödig und der SV Wals-Grünau in der Vorwoche mit einem 1:1-Unentschieden getrennt hatten, konnte der ehemalige Bundesligist das Rückspiel im heimischen Stadion wesentlich positiver gestalten. Die Schnöll-Crew siegte verdientermaßen mit 2:0.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Schnöll-Elf hatte gegen Grünau alles im Griff

Die Grödiger fanden gegen den Tabellennachzügler gut in die Partie, machten sowohl mit als auch gegen den Ball eine gute Figur. Den ersten nennenswerten Warnschuss gab Sfait ab. In Minute 19 hieß es dann 1:0, als Schober Savic in Szene setzte, dessen Lupfer im Anschluss den Weg ins Glück fand. Kurz vor dem Break legten die Hausherren nach: Das Grödiger Angriffspressing brachte die Grünauer in die Bredouille, Sfait luchste seinem Kontrahenten im Strafraum den Ball ab, nur um anschließend zum 2:0 einzustiefeln (38.).

Grödig brachte zweiten Frühjahrssieg unter Dach und Fach

Im zweiten Durchgang klopften die Aigner-Buben erstmals an. Bei einer Bernhofer-Chance war Grödig-Keeper Colic auf dem Posten. Die Dominanz und vor allem die besseren Möglichkeiten hatten nach wie vor die Gastgeber. Ein Surr-Köpfler nach Schober-Freistoß oder Finder hätten für den dritten Torjubel sorgen können - summa summarum blieb's beim 2:0. "Hochverdient und total ungefährdet", grinste Grödig-Trainer Thomas Schnöll. "Das war eine sehr reife Leistung von meiner Mannschaft."

Die Besten bei Grödig: Pauschallob (herausragend: Völkl, Sfait, Schober)