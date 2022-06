"Eine der stärksten Frühjahrspartien" - Seekirchen überwindet SAK, steht hautnah vor Titelgewinn

Details Samstag, 04. Juni 2022 02:49

Der SV Seekirchen ist nur noch ein kleines Stück vom Gewinn der Regionalliga Salzburg (Frühjahr) entfernt! Die Wallerseer schlugen am Freitagabend den SAK 1914 mit 4:2 und können nun auswärts bei Nachzügler Wals-Grünau alles klar machen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Eliasch mit der späten Erlösung

Im vierten Saisonduell mit den Blau-Gelben aus dem Nonntal wurden die heimischen Anhänger lange auf die Folter gespannt. "Wir haben etliche Chancen liegengelassen", stöhnte Seekirchen-Coach Mario Lapkalo. Freude sollte erst in der allerletzten Minute des ersten Spielabschnitts aufkommen, als Eliasch einen Volkert-Standard per Kopf via Lattenpendler einnickte - 1:0 (45.).

Spitzenreiter zeigte sich gnädig

Die Seekirchner blieben auch nach der Pause am Drücker. In der 57. Minute stellte Vorderegger mit einem satten Flachschuss auf 2:0. Nachdem SAK-Boy Empl kurzzeitig auf 2:1 verkürzt hatte (62.), war neuerlich die Heimelf mit dem Toreschießen dran. Erst zauberte Büchele mit einem sehenswerten Drehschuss den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (68.), ehe Volkert vom Elferpunkt auf 4:1 erhöhte (76.). Das Schlusswort sprachen die Städter, die durch einen Treffer von Kamara Ergebniskosmetik betrieben - 4:2 (87.). Ein eher unrühmliches Ende setzte es für Keßler und Empl. Die beiden Gäste-Akteure sahen jeweils wegen Foulspiels Gelb/Rot (86.) bzw. Rot (90.). "Ohne überheblich zu klingen war der SAK mit dem 4:2 noch gut bedient. Eine der stärksten Frühjahrspartien von uns", grinste Lapkalo.

SVS-Meisterstück nur noch Formsache?

Der Pott ist für den aktuellen Leader nun zum Greifen nahe. Am finalen Spieltag muss die Lapkalo-Elf zu Sorgenkind Wals-Grünau reisen, das im Frühjahr bis dato nicht ein einziges Spiel gewinnen konnte. "Es ist uns fast nicht mehr zu nehmen", ist die Favoritenrolle auch für Lapkalo klar verteilt. Fix ist das ÖFB-Cup-Ticket, das Seekirchen aufgrund des Cupsieges der Kuchler auch als Vizemeister erhält.

Die Besten bei Seekirchen: Pauschallob (herausragend: Aigner, Biribauer, Kauba, Ebner)