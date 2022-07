Zweiter Zu-Null-Sieg en suite! Austria Salzburg macht in St. Johann Traumstart perfekt

Details Samstag, 30. Juli 2022 21:37

Der Saisonstart der Salzburger Austria kann sich sehen lassen! Nachdem man in der Vorwoche Kuchl mit 1:0 gebogen hatte, ließen die Violetten in der 2. Runde auswärts beim TSV St. Johann einen weiteren vollen Erfolg mit haargenau demselben Ergebnis folgen. Dieses Mal avancierte Marinko Sorda zum Goldjungen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Tore in Halbzeit eins? Fehlanzeige!

"Hochemotional und schwierig wie immer", bewertete Austria-Coach Christian Schaider das heutige Gastspiel beim Landesmeister der Vorsaison. Die Violetten zeigten sich von der TSV-Formation überrascht - Schaider: "Mit einem 5-3-2 der St. Johanner haben wir nicht gerechnet. Gerade deshalb haben wir etwa 25 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden - danach, finde ich, waren wir die bessere Mannschaft." Zwar war beiden Teams das Bemühen nicht abzusprechen, eine richtig zwingende Torgefahr wollte aber nicht aufkommen. "Es war ein Spiel ohne die großen Chancen", fand St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser. Und weil zudem die beiden Schlussmänner einen ausgeschlafenen Eindruck hinterließen, lag es quasi auf der Hand, dass bis zum Pausentee keine Tore fielen.

Alpenarena weiterhin in violetter Hand

"Unser Spiel mit Ball war nicht gut. Wir hatten einfach keine Lösungen", ärgerte sich Lottermoser. Während sich die Pongauer im Ballbesitz merkbar schwer taten, brachten Umstellungen die Städter auf die richtige Fährte. In Minute 70 hieß es schließlich 0:1, nachdem Sorda Heim-Torwart Wallinger umkurvt und eiskalt eingeschoben hatte. Undiszipliniertheiten brachte St. Johann dann endgültig ins Hintertreffen: Erst flog Waltl mit der Ampelkarte vom Platz (73.), Augenblicke später sah Kumpane Ellmer ebenfalls den roten Karton (78.). Dem Rückstand in Unterzahl hinterherlaufend glich einer Mammutaufgabe, die für die Lottermoser-Männer am heutigen Tage nicht zu lösen war. Derweil bleibt die Heimstätte der St. Johanner für die Austria ein gutes Pflaster. Zum dritten Mal hintereinander verließen die Städter die Alpenarena als Sieger. Im Gäste-Lager herrschte, no na, Jubelstimmung. "Der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel gibt Auftrieb und viel Selbstvertrauen. Unsere Viererkette ist stabil und unsere Offensive brandgefährlich - auch wenn wir in den letzten zwei Spielen 'nur' zwei Tore geschossen haben", grinste Schaider.

