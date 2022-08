Hauchzarter Heimsieg für St. Johann und Seekirchen

Details Samstag, 13. August 2022 14:33

Der TSV St. Johann und der SV Seekirchen feierten in der 4. Runde der Regionalliga Salzburg jeweils einen Heimsieg mit Minimalvorsprung. Während die Pongauer gegen tapfere Halleiner in Unterzahl ein 1:0 über die Runden brachten, rangen die Wallerseer den SK Bischofshofen mit 2:1 nieder.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Salinenstädter konnten numerische Überlegenheit nicht nützen

Stunden zuvor hatte Ernst Lottermoser im Zuge des Expertentipps einen knappen 1:0-Heimsieg seiner Jungs prognostiziert. "In den Schlussminuten hab' ich gehofft, dass wir kein zweites Tor mehr schießen", scherzte der St. Johanner Übungsleiter, der in Durchgang eins einen starken Auftritt seiner St. Johanner beäugte. "Wir hätten schon früher in Führung gehen können", sagte Lottermoser. Ein aberkanntes Caushaj-Goal, eine strittige und letztendlich nicht geahnde Elfmetersituation und einige gute, allerdings allesamt vernebelte Möglichkeiten waren die Gründe, warum es bis zur 35. Minute beim 0:0 blieb. In der besagten Minute stellte Caushaj auf 1:0, nachdem Ajibade vorzüglich vorbereitet hatte.

Die Pongauer machten auch zu Wiederbeginn eine gute Figur. Bis, ja bis Kendlbacher als letzter Mann alle Register ziehen musste und wegen Notbremse mit dem roten Karton vom Feld flog (57.). Im Zehn-gegen-Elf verbuchten beide Teams jeweils einen Alu-Treffer, der Aufsteiger aus Halleiner lief gegen einen defensiv kompakten TSV, der in der Offensive kaum bis gar nicht mehr aufblitzte, allerdings vergeblich an.

Lapkalo-Kollektiv zuhause top

Im Parallelspiel behielten die Seekirchener gegen den BSK mit 2:1 die Oberhand, fügten den formstarken Fötschl-Boys somit die erste Saisonpleite zu. Vorderegger (6.) und Volkert (17.) brachten den SVS schon früh auf die Siegerstraße. Den Bischofshofenern sollte durch Drocic in der zweiten Halbzeit lediglich der Anschlusstreffer gelingen.