Gvozdjar-Dreierpack bei Pinzgau-Heimsieg gegen Kuchl

Details Sonntag, 21. August 2022 11:45

Die 1508 SaalfeldenArena bleibt eine Festung! Der dort ansässige FC Pinzgau Saalfelden feierte am gestrigen Samstagabend gegen den SV Kuchl einen verdienten 3:0-Erfolg und blieb somit auch im dritten Heimspiel ohne Punktverlust und Gegentreffer. Unaufhaltsam: FCPS-Angreifer Semir Gvozdjar fühlte sich für alle drei Treffer verantwortlich.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Kuchl mit gutem Beginn, FC Pinzgau nahm peu á peu Fahrt auf

"In den ersten 20 Minuten haben wir eine Aufwärmphase gebraucht, sind dann aber immer besser auf Touren gekommen", diagnostizierte Saalfelden-"Co" Max Mariacher. Bei starkem Regen entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie, in der die Intensität dementsprechend hoch war. Nachdem sich die Kuchler Vorteile gesichert hatten und eine Zeit lang das dominante Team gewesen waren, ließ die Heimelf mit einer knusprigen Doppelchance aufhorchen: Erst fand ein brandgefährlicher Pedro-Stanglpass keinen Abnehmer, kurz darauf zischte ein Colic-Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp über den Querbalken. In der 34. Minute fiel schließlich das 1:0: Tandari setzte Gvozdjar in Szene, der für seine Farben mit einem herrlichen Schlenzer die Pausenführung besorgte.

Gvozdjar hatte noch nicht genug

Die Pinzgauer agierten auch in der zweiten Hälfte sehr konzentriert und zeigten eine starke Mannschaftsleistung. Pünktlich zur Stundenmarke drückte Gvozdjar einen Tandari-Querleger zum 2:0 über die Linie (60.). In den Schlussminuten schnürte der gebürtige Bosnier vom Elferpunkt gar seinen Triplepack - 3:0 (87.). "Unterm Strich ein mehr als verdienter Heimsieg, der auch eine Spur höher hätte ausfallen können. Wir haben erneut die Null gehalten und kaum etwas zugelassen. Das gibt uns für die nächsten Aufgaben wieder eine breite Brust", bilanzierte ein zufriedener Mariacher. Bei einem Spiel weniger und einem Rückstand von zwei Punkten bekleiden die Saalfeldener aktuell die dritte Tabellenposition. Indes rutschte Kuchl nach Saisonpleite Nummer drei von sechs auf acht ab.