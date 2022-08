Zu-Null-Siege für SAK und Bischofshofen

Details Sonntag, 21. August 2022 13:01

Der SAK 1914 und der SK Bischofshofen konnten den 6. Spieltag der Regionalliga Salzburg jeweils mit einem Zu-Null-Sieg schmücken. Während die Nonntaler gegen einen offensiv kränkelnden SV Grödig mit 2:0 die Oberhand behielten, setzten sich die Pongauer auswärts beim SC Golling klar mit 5:0 durch.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Grödiger Talfahrt geht weiter

Für den ehemaligen Bundesligisten setzte es gestern gegen die Blau-Gelben aus dem Salzburger Stadtteil Nonntal die vierte Pleite in Folge. Resch brachte die Städter schon nach neun Minuten in Führung, Hölzl legte noch im ersten Durchgang per Foulelfmeter nach (27.). "Wir haben keinen Goalgetter", seufzte Grödig-Trainer Thomas Schnöll, dessen Crew in den ersten sechs Runden magere fünf Hütten erzielte.

BSK-Bomber Drocic trieb in Golling sein Unwesen

Einen derartigen Knipser hat momentan der SK Bischofshofen in seinen Reihen. Nach dem Halenko-Abgang ballert sich in diesen Tagen Viktor Drocic ins Rampenlicht. Der 22-jährige Vollblutstürmer, der in der Sommerpause vom FC Mauerwerk in den Pongau gelockt wurde, traf gegen Golling dreifach und führt nun mit sieben Saisongoals die Liga-Schützenliste an. Jokertore von Khalil und Kuksenko ließen den Aufsteiger in ein herbes 0:5-Heimdebakel schlittern.