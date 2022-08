Seekirchen fährt in Kuchl klaren Auswärtssieg ein

Details Freitag, 26. August 2022 23:34

Nach einem klassischen Fehlstart mit der 1:2-Niederlage beim Aufsteiger Hallein scheint das Werkl des SV Seekirchen mittlerweile wie geschmiert zu laufen. Anlässlich der 7. Runde behielten die Wallerseer auswärts gegen den SV Kuchl deutlich mit 4:0 die Oberhand und prolongierten damit ihren Erfolgslauf (16 von möglichen 18 Points aus den letzten sechs Spielen). Schöne Momentaufnahme: Die Lapkalo-Männer winken zumindest bis morgen vom Sonnenplatz der Tabelle.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Gäste-Abwehr hielt dicht

Der Arbeitstag startete aus Seekirchener Sicht höchst erfreulich. "Wir haben so gut wie keine Chancen zugelassen. Einen Kopfball haben die Kuchler gehabt", resümierte SVS-Coach Mario Lapkalo. Nachdem für die spielerisch gefälligen Tennengauer die Gäste-Box zur Tabu-Zone erklärt worden war, zwickten die Wallerseer in der 35. Minute selbst zu. Aufbaufehler der Heimischen, Chudoba servierte, Volkert sagte danke - 0:1.

Seekirchen einstweilen on top

Aufgrund des knappen Spielstandes blieb der Ausgang der Partie lange Zeit offen. "Bei einem 1:0 kann schließlich immer was passieren", wusste auch Lapkalo, der erst auf der Zielgeraden kräftig durchschnaufen durfte. In Minute 85 spielte Daneji seine Schnelligkeit aus, blieb vor der Hütte eiskalt und stellte auf 0:2. "Das war ganz klar der Knackpunkt, denn danach hat sich Kuchl aufgegeben", konstatierte Lapkalo. Lediglich zwei Minuten später ließ Volkert den dritten SVS-Treffer folgen, als er einen Rechtschuss antäuschte, nur um die Kirsche mit dem linken Fuß in den Winkel zu legen (87.). Der eingewechselte Hager setzte im Nachschlag den Schlusspunkt - 0:4 (96.). "Der Sieg ist verdient, wenngleich er nicht so hoch hätte ausfallen müssen. Wenn die Burschen morgen die Zeitung aufschlagen, sehen sie sich auf Platz eins. Jetzt schauen wir, was die Austria macht", grinste Lapkalo.