SAK verjuxt Zwei-Tore-Vorsprung gegen Kuchl

Im Freitagabendspiel haben sich der SAK 1914 und der SV Kuchl mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Dabei waren die Blau-Gelben schon mit 2:0 in Führung gelegen. Yannic Fötschls Ausgleichtreffer fiel in der vierten Minute der Überspielzeit.

Nonntaler verpassten Führungsausbau

Die Blau-Gelben erwischten in der heimischen 28BLACK-Arena den wesentlich besseren Beginn. Gegen fehleranfällige Kuchler brachte Raischl die Hausherren in Minute 18 mit 1:0 voran, nachdem Gäste-Keeper Gruber die Murmel zuvor nicht entscheidend gesichert hatte. "In der weiteren Folge hätten wir durchaus das 2:0 machen können", erinnerte sich SAK-Coach Roman Wallner an einige ausgelassene Möglichkeiten, unter anderem einen Lattenkopfball von Dorfmayr (36.).

Fötschls Last-Minute-Treffer rettete Kuchl einen Zähler

Das aus Städter Sicht erwünschte 2:0 fiel schließlich kurz nach dem Seitenwechsel, als Dominik Prötsch nach Resch-Vorlage seine Torgefahr unter Beweis stellte (50.). "Danach haben wir den Faden verloren", murrte Wallner, der einen immer druckvolleren Gegner beobachtete. Nachdem Lürzer eine Top-Gelegenheit aufs 2:1 liegengelassen hatte, glückte Manuel Seidl per Abpraller der so wichtige Anschlusstreffer (62.). Momente danach traf Resch - wie schon Kumpane Dorfmayr in Hälfte eins - nur Alu (64.). Im Schlussakt drängten die Tennengauer vehement auf den zahlenmäßigen Gleichstand. Dieser sollte der Buck-Crew auch vergönnt sein. Tief im Nachschlag verwertete Fötschl einen Lüftenegger-Stanglpass zum 2:2 (94.). "Mit ganz viel Glück hätten wir die Partie sogar gewinnen können. Wenn du aber so spät den Ausgleich machst, musst du unterm Strich mit dem einen Punkt zufrieden sein", berichtete Christian Seidl, Kuchls Sportlicher Leiter. Unterdessen trauerte Wallner "zwei verlorenen Punkten" nach, ortete in der Entstehung zum 2:2 eine folgenschwere Fehlentscheidung des Schiedsrichters: "Das tut dann doppelt weh. Aber wenn man 2:0 führt, darf man erst gar nicht in so eine Situation kommen."