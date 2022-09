Grödigs "sehr ansprechende Leistung" bleibt unbelohnt: Bischofshofen setzt Erfolgslauf fort

Details Samstag, 03. September 2022 01:08

Beim SK Bischofshofen gibt's aktuell keinen Rückwärtsgang! Anlässlich der 8. Runde wies das Fötschl-Kollektiv den SV Grödig mit 3:2 in die Schranken und feierte somit den fünften Sieg am Stück. Der ehemalige Bundesligist erwies sich aber als harter Brocken. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt", stöhnte Grödig-Betreuer Thomas Schnöll.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Erhebliche Standardanfälligkeit bei Grödig

"Wir haben eine sehr ansprechende Leistung gezeigt", war Grödig-Coach Schnöll mit der Darbietung seiner Schützlinge zufrieden. Obwohl sich der Klub in einer sportlichen Krise befindet und gleich fünf Leistungsträger vorgeben musste, präsentierten sich die Grödiger von ihrer Schokoladenseite und boten dem formstarken BSK mehr als nur Paroli. Bitter: Alle drei Gegentreffer von Mayer (25.), Kuksenko (40.) und Safonov (50.) resultierten aus ruhenden Bällen. "Die wir schülerhaft verteidigt haben", fügte Schnöll zähneknirschend hinzu.

Grödiger Negativlauf verlängert, BSK greift nach der Tabellenführung

Nachdem Ratzer nach Strobl-Assist sein Premierentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen war (36.), staubte Ogunlade nach Lukacevic-Freistoß zum 3:2 ab (53.). Permanent auf Tuchfühlung war für die Schnöll-Truppe allerdings nicht mehr drin. Auch weil nach einem Foul an Kanzler der Elfmeterpfiff ausblieb (85.). "Wir konnten in der Offensive immer wieder für Gefahr sorgen und waren gegen den Ball sehr griffig. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat", bilanzierte Schnöll. Mit mickrigen vier Points aus acht Partien geht für Grödig das Hecheln nach Erfolg in die nächste Runde. Unterdessen befindet sich Bischofshofen weiter im Aufwind. Mit Saisonsieg Nummer sechs wurde der Top-3-Platz abgesichert - die Tabellenspitze ist zum Greifen nahe.