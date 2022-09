4:1 nach 0:1! Systemumstellung brachte Austria in Golling auf richtige Fährte

Details Montag, 05. September 2022 15:46

Die Salzburger Austria lacht auch nach acht gespielten Runden vom Ligathron! Im Auswärtsmatch beim SC Golling zur Halbzeitpause noch mit 0:1 in Rückstand gelegen, brachte eine Umstellung auf zwei Stürmer die Städter auf Erfolgskurs. Goals von Johannes Zottl, Marco Hödl, Manuel Krainz und Din Rahmanovic sorgten summa summarum für einen 4:1-Auswärtserfolg.

Fotocredit: Austria Salzburg

Golling wusste Austria zu ärgern

Vier Tage nach dem ÖFB-Cup-Auftritt auswärts bei Bundesligist Sturm kamen die Austrianer auf Gollinger Geviert in Durchgang eins nicht wirklich in die Gänge. Zwar waren die Violetten von Beginn an das tonangebende Team, richtig nennenswerte Einschussgelegenheiten konnte man sich über weite Strecken aber nicht herausarbeiten. Wie das mit "das Runde muss ins Eckige" funktioniert, zeigte Heim-Knipser Lukas Brückler in der 33. Minute, als er nach einem flotten Angriff zum 1:0 abdrückte. In der weiteren Folge konnten die Schaider-Männer von Glück sprechen, nicht mit einem höheren Rückstand in die Kabine geschickt worden zu sein - Gäste-Torwart Kalman verhinderte mit einer Großtat den zweiten Einschlag.

Schaider-Elf mit Zweiersturm drehte den Spieß um

Die Gollinger schienen den Schwung aus der ersten Hälfte gut aufs Grün mitgenommen zu haben. Wenige Augenblicke nach dem Restart verbuchte die Lessacher-Truppe neuerlich eine gute Gelegenheit, den Vorsprung anwachsen zu lassen, doch Kalman war nicht zum ersten Mal auf dem Posten. "Wir haben das System in Hälfte zwei umgestellt, dann mit zwei Stürmern gespielt", verriet Austria-Coach Christian Schaider. Und haargenau diese Umstellung sollte das Werkl der Violetten zum Laufen bringen. Nachdem Zottl aus kurzer Distanz der Ausgleich geglückt war (57.), sorgte Hödl pünktlich zur Stundenmarke für den Turnaround (60.). Der Sonntagsfight wurde wiederum nur acht Minuten älter, ehe Krainz mit einem erfolgreichen Fernschuss auf 1:3 stellte (68.). Im Finish avancierte Joker Rahmanovic noch zum Schlussstrich-Zieher - 1:4 (80.). "Für uns waren es drei wichtige Punkte", wusste Schaider. Am kommenden Samstag gastiert mit Bischofshofen die Mannschaft in Maxglan, die aktuell nach Verlustpunkten die Liga anführt. Auf Aufsteiger Golling wartet hingegen tags darauf das Tennengau-Derby gegen Kuchl.