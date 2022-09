Nachtrag: Laguns-Goldtor hievt Bischofshofen auf den Ligathron

Details Donnerstag, 08. September 2022 09:36

Am Mittwochabend schlug der SK Bischofshofen im nachgetragenen Drittrundenspiel den FC Pinzgau Saalfelden dank des Treffers von Defensivmann Jekabs Laguns mit 1:0. Während Saisonsieg Nummer sieben dem BSK die Tabellenführung brachte, verloren die Schriebl-Mannen im Klassement etwas an Boden. Die Pinzgauer bekleiden aktuell mit vier Punkten Rückstand auf den Dritten Seekirchen die vierte Position.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Laguns-Tor warf bis dato gefällige Pinzgauer aus der Bahn

"Wir haben gut ins Spiel gefunden und waren das dominantere Team", fand Pinzgau-Coach Alexander Schriebl, der nach drei Spielen wieder auf die Saalfeldener Trainerbank zurückgekehrt war. Die Gäste krallten sich in diesem Qualitätsnachtrag (Dritter gegen Vierter), dem 300 fußballaffine Menschen beiwohnten, zunächst das Chancenplus. Nachdem Tandari per Kopf gescheitert war und BSK-Goalie Kapsa einen Joao Pedro Schuss der Marke unhaltbar doch entschärft hatte, streckten die Saalfeldener ihre Arme in Minute 26 jubelnd in den Bischofshofener Abendhimmel. Das vermeintliche 0:1 von Kapitän Tandari wurde aufgrund einer Abseitsstellung jedoch aberkannt. Kurz darauf zappelte der Ball auf der Gegenseite im Netz. Und dieses Mal zählte es. Verteidiger Laguns war nach einem Corner zur Stelle und brachte seine Farben voran (30.). "Nach dem Gegentreffer ging bei uns der rote Faden etwas verloren", seufzte Schriebl.

Bischofshofen schnappte sich den Sonnenplatz der Tabelle

"Am Beginn der zweiten Hälfte hatte Bischofshofen eine sehr gute Phase", gab Schriebl zu. In dem vom Saalfeldener Übungsleiter angesprochenen Zeitraum verbuchte die Fötschl-Crew eine richtig dicke Top-Chance, bei der Gäste-Schlussmann Schröcker seine ganze Klasse zeigen konnte. Die Intensität blieb in der weiteren Folge hoch, weitere nennenswerte Offensivaktionen aber aus. "Wir waren um das eine Tor besser", bilanzierte BSK-Coach Andreas Fötschl. Dank des hauchzarten 1:0-Sieges stürmten die Pongauer an die Tabellenspitze, die Pinzgauer verloren indes den Anschluss an die Top-3. "Unterm Strich steht eine Niederlage, die uns sehr ärgert", fasste Schriebl zusammen.