"Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient" - Wals-Grünau bremst Seekirchener Siegeszug aus

Details Freitag, 09. September 2022 23:48

Sieben Spiele war der SV Seekirchen ohne einzige Pleite geblieben. In der 9. Runde mussten sich die Wallerseer auswärts gegen den SV Wals-Grünau erstmals seit 23. Juli wieder geschlagen geben. In Minute 35 noch in Front gegangen, setzte es für die Lapkalo-Boys am Ende ein 1:3.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Tonangebende Wallerseer mussten sich mit Pausenunentschieden begnügen

"Seekirchen war über weite Strecken der ersten Halbzeit am Drücker, hatte einige Chancen und ist dann nicht unverdient in Führung gegangen", fasste Grünau-Coach Bernhard Kletzl schnell zusammen. Die Gäste lieferten laut Übungsleiter Mario Lapkalo eine "coole Partie" ab, konnten aus dem Füllhorn an Chancen - unter anderem wurde ein Brugger-Tor wegen Abseits aberkannt (3.) - allerdings nur ein Goal machen. Das übrigens Maximilian Haberl glückte (35.). "Eigentlich hätte es 3:0 für uns stehen müssen", stöhnte Lapkalo. Doch anstelle einer luxuriösen Führung hieß es nach dem Ende des ersten Abschnitts 1:1. Weil sich die Grün-Weißen nach dem Nackenschlag nicht beirren ließen und Dembele einen wunderbaren Angriff über die linke Seite zu Gold machte (43.). "Eine geile Aktion", schwärmte Kletzl.

Nika und Federer lotsten Wals-Grünau auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit gestaltete sich recht ausgeglichen, wobei die Heimischen immer mehr Offensivmomente genossen. Im Schlussakt stand Heuberger nicht nur einmal im Fokus. Erst ballerte der SVS-Schlussmann bei seiner Spieleröffnung Nika an (76.), ehe er beim 3:1 von Federer entscheidend daneben fuhr (88.). "Aus meiner Sicht hat dieses Mal nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen", war der Spielausgang für Lapkalo denkbar unerfreulich. Ein Weltuntergang sei es für die Wallerseer, die in den letzten sieben Partien stolze 19 Zähler sammelten, aber nicht. "Dass wir nicht alles gewinnen werden, war uns klar. Die Niederlage ärgert die Mannschaf so richtig - das ist, denke ich, ein gutes Zeichen." Indes jubelte Kletzl über den vierten Dreier der laufenden Saison: "Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient."