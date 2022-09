Golling glückt Befreiungsschlag gegen St. Johann

Details Donnerstag, 15. September 2022 00:23

Mit lediglich fünf Punkten aus den ersten acht Begegnungen hatte sich der bisherige Saisonverlauf für den SC Golling zäh wie ein Kaugummi gestaltet. In der 10. Runde konnte der Aufsteiger allerdings ein kräftiges Ausrufezeichen setzen. Aufgrund einer stark verbesserten Chancenverwertung schlug das Lessacher-Kollektiv den TSV St. Johann zuhause klar mit 5:1.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Nach frühem Rückstand: Gollinger schlugen dreifach zurück

Den ersten Offensivmoment in der Gollinger Schorn-Holz-Arena erlebten die Platzherren. "Leider haben wir eine gute Kontersituation nicht nutzen können", erzählte Golling-Trainer Christoph Lessacher. Wesentlich effizienter zeigten sich die Gäste aus dem Pongau, die mit ihrer ersten Chance durch Ajibade gleich in Führung gingen (6.). "Wir wollten nach dem Gegentreffer nicht - wie so oft in dieser Saison - einbrechen. Das ist uns ganz gut gelungen", sagte Lessacher, der miterlebte, wie sein Team noch in der ersten Hälfte die Partie um 180 Grad drehte: Brücklers Blitz-Doppelpack (20., 22.) sowie Karner nach einem Eckball am zweiten Pfosten auftauchend (39.) sorgten für ein Pausen-3:1.

St. Johann konnte Aufsteiger nicht mehr vom zweiten Saisondreier abhalten

In den zweiten 45 hielt der Aufsteiger gegen den Landesmeister der Vorsaison gut dagegen und ließ kaum bis gar keine brenzligen Situationen zu. Kurz nach dem Restart stellte Voglmaier auf 4:1 (47.), ehe Joker Mitterlechner in der Schlussviertelstunde den Gollinger Heimerfolg gar noch mit einem weiteren Tor schmückte, indem er aus gut 20 Metern einen locker lässigen Schlenzer über Gäste-Keeper Wallinger hinweg auspackte (76.). "Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir haben unsere Chancen dieses Mal genutzt und in gewissen Situationen auch das nötige Glück gehabt", jubelte Lessacher über Saisondreier Nummer zwei.