Uno-Uno! Seekirchen trauert gegen Anif "zwei verlorenen Punkten" nach

Details Donnerstag, 15. September 2022 09:49

Der in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnte SV Seekirchen musste sich vor heimischem Publikum gegen den USK Maximarkt Anif mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und blieb somit im zweiten Spiel hintereinander ohne Sieg. Nachdem Abdulhakim Daneji den SVS gekonnt in Front geschossen hatte, machte sich Anifs Fabian Altmanninger im Endspurt für die Teilung der Punkte verantwortlich.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Kein Sieger im Sportzentrum Aug

"Es ist einfach ernüchternd", seufzte Seekirchen-Dompteur Mario Lapkalo, nachdem seine Truppe nach der 1:3-Auswärtsniederlage vor fünf Tagen gegen Wals-Grünau auch zuhause gegen Anif nicht voll angeschrieben hatte. Auf Seiten der Wallerseer beklagte man zu viele vergebenen Chancen. "Ähnlich wie in Grünau", zog Lapkalo Parallelen zum Spiel des vergangenen Wochenendes. Und das, obwohl Daneji unmittelbar nach dem Wiederanpfiff die Weichen noch auf Heimerfolg gestellt hatte: In der 47. Minute setzte sich der nigerianische Sommer-Neuzugang in der Wäsch' des SVS nach einem langen Ball entscheidend durch, nur um im Abschluss Gäste-Keeper Morawitz zu verladen - 1:0. Im weiteren Spielverlauf schrammten die Heimischen nur knapp am wohl vorentscheidenden 2:0 vorbei, als Volkert bei einem Pfostentreffer Glücksgöttin Fortuna nicht auf seiner Seite hatte (70.). Und weil Altmanninger die Murmel im Finish per Kopf einschweißte (84.), gab's lauter lange Seekirchen-Gesichter. "Aus meiner Sicht zwei verlorene Punkte. Ein Punkt aus den letzten zwei Spielen ist enttäuschend, zumal wir uns deutlich mehr vorgenommen hatten", wirkte Lapkalo nach dem Spielende ein Stück weit frustriert.