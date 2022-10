Ähnlich wie im Hinspiel: SAK schenkt Hallein erneut kräftig ein

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 19:12

Anfang August hatte sich der SAK 1914 auswärts beim UFC Hallein mit 6:0 durchgesetzt. Gestern ließen die Nonntaler zuhause einen ebenfalls recht deutlichen 5:1-Sieg folgen. Für die Salinenstädter, die zuletzt stabile Leistungen gezeigt hatten, war's ein empfindlicher Dämpfer.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Hallein machte Städtern das Leben schwer

"Die erste Halbzeit war eine unserer besten Halbzeiten dieser Saison", sagte Hallein-Coach Eidke Wintersteller. Gefällige Salinenstädter drückten der Partie ihren Stempel auf, fanden auch einige Torchancen vor, aus denen jedoch kein Kapital geschlagen werden konnte. "Wir haben uns richtig schwergetan, keine Lösungen gefunden. Ein Riesenkompliment an Hallein", zeigte sich SAK-Dompteur Roman Wallner sportlich. Dennoch gingen die Blau-Gelben im Verlauf der ersten 45 Minuten in Front, als Jankovic bei einem Konter am Ende der Verwertungskette stand (14.).

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Vier SAK-Goals binnen acht Minuten

Nach der Halbzeitpause wirkten die Städter ausgeschlafen, waren in den Aktionen wesentlich griffiger und enorm effizient. "Vier Gegentreffer in so kurzer Zeit - das ist mir auch noch nie passiert", seufzte Wintersteller, der mitansehen musste, wie der SAK durch die Goals von Doppelpacker Resch (57., 65.), Prötsch (62.) und Feiser via Elfer (64.) im Eiltempo alles klar machte. Im Schlussakt konnten sich die Gäste in der Defensive wieder festigen und kamen kurz vor Ultimo dank Wagner noch zum Ehrentreffer (86.).