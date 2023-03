"Zu blöde" Halleiner unterliegen Anif knapp

Details Samstag, 11. März 2023 19:05

Der UFC Hallein musste sich zum Frühjahrsauftakt dem USK Maximarkt Anif knapp mit 2:3 geschlagen geben. Eidke Wintersteller, der Coach der Salinenstädter, sprach am Ende von einem verdienten Sieg der Gäste, war über die Art und Weise allerdings not really amused.

Doppelter Babic drehte die Partie

Nachdem ein Eigentor von Dragisa Crnogorcevic die Halleiner schon in der 5. Spielminute ins Hintertreffen gebracht hatte, holte Babic zum Doppelschlag aus. Erst artistisch nach einer Flanke auf den ersten Pfosten (9.), später nach herrlichem Alic-Chip (16.). "Wir waren in der ersten Halbzeit gut drin, haben gut gespielt", bilanziert Hallein-Trainer Wintersteller, der sich kurz vor dem Pausentee beinahe über den dritten Treffer hätte freuen können: Winter-Neuzugang Erdogan scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Gäste-Goalie Morawitz.

"Extrem ärgerlicher" Restart für Hallein

Ohne wirklich Gefahr auszustrahlen, übernahm Anif nach dem Seitenwechsel das Kommando. In Minute 65 kam's für die Salinenstädter ganz, ganz herb. Den Ball nach Eroberung gleich wieder vertändelt, fand die anschließende Gäste-Flanke die Bonje von Golser - 2:2. Exakt zwanzig Minuten danach besiegelte Danner nach einem Corner und Ping-Pong-Aktion die heimische 2:3-Auftaktpleite. "Wir sind einfach zu blöd fürs Fußballspielen. Wenn du - wie wir - solche Böcke schießt, dann verlierst du in dieser Liga die Spiele. Extrem ärgerlich, zumal wir nicht weit weg waren. Im Endeffekt war der Sieg der Anifer aber verdient."

