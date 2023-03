Austria feiert gegen Golling Auftakt nach Maß

Details Samstag, 11. März 2023 20:50

Die Salzburger Austria hat auch das zweite Saisonduell mit dem SC Golling für sich entscheiden können. Vor etwa 1200 Besuchern setzten sich die Violetten gegen den Aufsteiger aus dem Tennengau verdientermaßen mit 2:0 durch. Langer Atem: Beide Austria-Goals wurden im Schlussspurt erzielt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Nullnummer in Hälfte eins

"Wir haben gewusst, dass Golling im Umschaltspiel richtig stark ist", hatte Austria-Übungsleiter Christian Schaider schon im Vorfeld eine Warnung ausgesprochen. Dank einer guten Restverteidigung ließen die Städter zum Frühjahrsauftakt aber nur wenige Offensivmomente der Tennengauer zu. Im Ballbesitz äußerst dominant fehlte aus heimischer Sicht im ersten Abschnitt lediglich die Ernte in Form von Toren. "Leider haben wir uns für einen guten Auftritt lange nicht belohnen können", erzählt Schaider.

Austrianer zwickten auf der Zielgeraden zu

Nachdem die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit eher schleppend gewesen waren, schaltete die Austria in der weiteren Folge wieder einen Gang nach oben. Im Schlussakt sollte sich das Max-Aicher-Stadion doch noch in ein Tollhaus verwandeln: In Minute 84 köpfte Hödl einen Sorda-Flankenball zum 1:0 über die Linie, kurz darauf schob Pflichtspiel-Debütant Fötschl nach Schiedermeier-Lochpass zum 2:0 ein (87.). "Wenn man bedenkt, dass es der Frühjahrsauftakt war, haben wir ein gutes Spiel gemacht. In Anbetracht dieser Leistung war es schade, dass wir erst so spät die Tore erzielt haben", findet ein glücklicher Austria-Coach.

