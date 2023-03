FC Pinzgau packt Hürde Wals-Grünau

Details Samstag, 11. März 2023 21:29

Die Serie geht weiter! Der FC Pinzgau Saalfelden blieb auch im siebenten Spiel in Folge erfolgreich und gewann zum Frühjahrsauftakt auswärts gegen den SV Wals-Grünau mit 3:1.

Fotocredit: FCPS/Jasmin Walter (ARCHIVBILD)

Fürstaller-Elf bastelte am Führungstreffer

Die Gäste aus dem Pinzgau präsentierten sich von der ersten Minute stark und gaben schnell den Ton an. "Wir sind kompakt gestanden und haben in der Offensive mit viel Spielwitz agiert", zieht Pinzgau-Coach Markus Fürstaller ein erstes Fazit. Für die ersten beiden Chancen sorgte Joao Pedro. Der Brasilianer versuchte aus der Ferne sein Glück, doch beide Schüsse verfehlten knapp sein Ziel. Nach einer weiteren guten Möglichkeit von Hutter, die ebenfalls vereitelt wurde, knallte der aufgerückte Eder mit einem wuchtigen Abschluss die Murmel an den Querbalken – die bislang beste Chance der Gäste. In der 35. Minute prüfte Zehentmayr Strobl aus knapp 30 Metern, doch der Schlussmann der Platzherren sollte das Spielgerät aus dem Kreuzeck kratzen. In der Schlussphase der ersten Hälfte vergaben Gvozdjar und Hutter aus kurzer Distanz noch eine Großchance. Indes versuchte Wals-Grünau körperlich dagegenzuhalten, blieb in der Offensive allerdings zahnlos.

Pinzgauer holten sich den Lohn für die Arbeit ab

Das Fürstaller-Kollektiv erwischte auch im zweiten Durchgang einen guten Start und ging durch einen satten Weitschuss von Gvozdjar verdient in Führung (49.). Die Gastelf blieb weiterhin am Drücker und hatte den Führungsausbau am Fuß: Nach einer Standardsituation fiel der Ball Abwehrrecke Kahrimanovic am Fünfer vor die Füße, dessen Abschluss jedoch über die Hütte sauste. Tandari machte es wenige Minuten später besser. Nach einem sehenswerten Haken und einem gezielten Abschluss stellte Saalfeldens Kapitän auf 0:2 (60.). Die Freude der Pinzgauer war aber nur von kurzer Dauer: Thomas Pertl sorgte kurzfristig für den überraschenden Anschlusstreffer (70.). Davon ließen sich die Gäste aber weiß Gott nicht aus der Ruhe bringen und sorgten erneut durch Tandari für den 1:3-Endstand (79.). "Der Sieg war mehr als verdient - auch wenn er aufgrund der Anzahl an Torchancen sicherlich höher hätte ausfallen können. Den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen und nächste Woche daran anschließen", sagt Fürstaller.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei