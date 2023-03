Oberkofler mit Todesstoß - St. Johann schickt SAK ein Stockwerk tiefer

Details Samstag, 18. März 2023 01:28

Dank des alles entscheidenden Treffers von Sebastian Oberkofler hat der TSV St. Johann im Gastspiel beim SAK 1914 hauchzart mit 1:0 die Oberhand behalten. Somit werden die Blau-Gelben aus dem Salzburger Stadtteil Nonntal die Regionalliga-Bühne im Sommer verlassen und stehen zwei Runden vor Beendigung des Grunddurchgangs als Fixabsteiger in die Salzburger Liga fest.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Wallner-Crew mit Alu-Pech, St. Johann mit purer Effizienz

"Ähnlich wie gegen Kuchl. Ich kann keinem böse sein. Die Mannschaft hat alles gegeben und es super gemacht", nahm SAK-Coach Roman Wallner die elfte Saisonschlappe gefasst zur Kenntnis. Vor knapp 250 Zusehern zeigten die Städter eine tolle Leistung, scheiterten durch Vidovic gleich zweimal am Torgebälk. Nachdem sich gegen Ende hin bereits ein torloses Unentschieden abgezeichnet hatte, schlug die Gastelf eiskalt zu. "Wir haben aus keiner Chance ein Tor gemacht", wusste auch St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser. Bevor Oberkoflers abgefälschtes Geschoss den Weg ins Glück fand (82.), hatte es eine diskussionswürdige Eckballentscheidung gegeben. Laut Wallner soll Heim-Keeper Hasanovic mit dem Ball in der Hand von einem St. Johanner über die Linie geschubst worden sein. "Ob es so war, kann ich nicht sagen. Dafür war ich viel zu weit weg", schilderte Lottermoser, der letztendlich über einen "schmeichelhaften Sieg" jubeln durfte. Einziger Wermutstropfen aus Pongauer Sicht: Knipser Ajibade schied früh mit einer Unterschenkelverletzung aus (28.). "Ist aber nicht so schlimm", gab Lottermoser sofort Entwarnung.

SAK abgestiegen

Weil die Nonntaler keine Chance mehr haben, das obere Play-off zu erreichen, ist der Abstieg in die Salzburger Liga nun fix. Nach dem Aufstieg in der Saison 2018/19 werden sich die Blaub-Gelben mit Saisonende im Juni vom dritthöchsten Leistungsniveau verabschieden.

