Keine Tore und kein Sieger im Regionalliga-Schlager zwischen Bischofshofen und Austria

Details Sonntag, 19. März 2023 13:18

Die beiden besten Teams der Regionalliga Salzburg, der SK Bischofshofen und die Salzburger Austria, haben sich im Gipfeltreffen mit einem torlosen Remis getrennt. Während dem BSK am kommenden Wochenende ein Punkt zum Aufstieg in die Westliga reicht, müssen die Violetten noch ein wenig zittern.

Fotocredit: Austria Salzburg

Keine Vorentscheidung um Westliga-Aufstieg

Der Liga-Hit versprach im Vorfeld viel Spannung, in die Geschichte wird er - aufgrund der fehlenden Tore - wohl nicht eingehen. Mit dem 0:0 gegen den härtesten Verfolger konnte Bischofshofen-Übungsleiter Andreas Fötschl dann doch ganz gut leben: "Es war ein gutes Wochenende für uns." Für die Zufriedenheit im Lager der Pongauer trug auch Anif bei, das dem Tabellendritten FC Pinzgau auswärts ein 1:1-Remis abluchste. Somit fehlt dem BSK nur noch ein Zähler, um den Aufstieg in die Westliga zu fixieren. Dasselbe Ziel vor Augen wird die Austria, die aktuell drei Punkte vor den Saalfeldenern liegt, indes noch ein bisschen härter arbeiten müssen. Das Restprogramm klingt aber vielversprechend: Nächste Woche geht es gegen die wiedererstarkten Grödiger, am finalen Spieltag wartet Schlusslicht Hallein.

Spielfluss ging verloren

Nachdem die Gäste aus der Landeshauptstadt gleich in der Startphase zwei heiße Möglichkeiten auf den Führungstreffer vorgefunden hatten, fehlte nach dem Pausentee auf beiden Seiten das letzte Risiko. "In den ersten fünf Minuten sind wir zweimal alleine vor dem Tor gestanden. Wenn wir da das Tor machen, wird das Spiel viel leichter für uns. So haben wir gewusst, dass es ganz, ganz schwer wird", bilanzierte Austria-Coach Christian Schaider, der die Bedeutsamkeit des Punktgewinns unterstrich: "Dass wir nicht verloren haben, war extrem wichtig." In Durchgang zwei sorgten im Fanblock der Austria gezündete Böller mehrmals für Spielunterbrechungen. "Das hat dem Spiel den Rhythmus genommen", fand Fötschl.

