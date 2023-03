Schlusslicht Hallein für FC Pinzgau kein Stolperstein

Details Freitag, 24. März 2023 22:54

Der FC Pinzgau Saalfelden hat heute Abend mit einem souveränen 4:0-Erfolg über den UFC Hallein die 21. Runde der Regionalliga Salzburg eingeläutet. Nachdem in der ersten Halbzeit keine Tore gefallen waren, machten die Pinzgauer im Laufe des zweiten Durchgangs alles klar.

Gäste boten Pinzgau Paroli

"Es hat uns an Kreativität gefehlt und wir haben zu viele leichte Fehler gemacht", konnte Pinzgau-Coach Markus Fürstaller mit der Darbietung seiner Crew in den ersten 45 Minuten nicht wirklich zufrieden sein. In einem letztendlich torlosen Abschnitt hielt der Tabellenletzte aus der Salinenstadt mit allen Mitteln dagegen, scheute keinen Zweikampf und verkaufte sich richtig teuer. "Hallein hat uns das Leben schwer gemacht", sah's auch Fürstaller so. Zudem bitter: Saalfeldens Colic musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung frühzeitig ausgewechselt werden (29.).

Am Ende wurd's doch noch eindeutig

Nach dem Seitenwechsel sollte sich der FC Pinzgau dann von seiner Schokoladenseite zeigen. Kurz vor der Stundenmarke avancierte ein Gvozdjar-Abschluss nach Streitwieser-Vorlage zum Dosenöffner (59.), ehe Tandari (63.) und Joao Pedro (69.) binnen sechs Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Der Schlussstrich-Zieher war abermals der formstarke Gvozdjar, der vom Elferpunkt cool blieb und auf 4:0 stellte (83.). "Die zweite Halbzeit war gut. Da haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und geradliniger gespielt. Der Sieg geht in dieser Höhe definitiv in Ordnung", sagte Fürstaller.

Auf Schützenhilfe angewiesen

Mit dem 14. Saisonsieg zogen die Fürstaller-Buben vorübergehend an der Austria vorbei, sind zumindest bis morgen Nachmittag Zweiter. In Bezug auf die Qualifikation für die überregionale Westliga hat man's aber nach wie vor nicht in der eigenen Hand und muss auf einen Ausrutscher der Violetten hoffen, die morgen (15:00 Uhr) auf heimischem Boden Nachzügler Grödig empfangen.

