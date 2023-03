Losgelöstes Wals-Grünau braust über SAK hinweg

Details Sonntag, 26. März 2023 15:43

Im Zuge der 21. Runde hat der SV Wals-Grünau gegen den SAK 1914 eine weitere Duftmarke gesetzt. Das Kletzl-Kollektiv, das sich in der Vorwoche fix für das obere Play-off qualifiziert hatte, überzeugte gegen den Fixabsteiger auf allen Linien und trug am Ende einen höchst souveränen 6:0-Heimerfolg davon.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Grundstein zum Heimerfolg schon in erster Halbzeit gelegt

Weil man in der Vorwoche mit einem 2:0-Erfolg in Seekirchen das obere Play-off-Ticket löste, konnte der SV Wals-Grünau daheim gegen den SAK 1914 ganz entspannt an die Sache herangehen. "Der Druck war weg. Die Mannschaft hat heute befreit aufgespielt und von hinten bis vorne eine tolle Leistung gezeigt", geriet Grünau-Dompteur Bernhard Kletzl regelrecht ins Schwärmen. Dominante Platzherren nahmen das Zepter in der Sonntagsmatinee vom Start weg in die Hand und sorgten schon im Laufe des ersten Spielabschnitts für die vorzeitige Entscheidung. Scheibenhofer lieferte die Blaupause (21.) für Bernhofers späteren Doppelpack (24., 45.). Stand zur Pause: 3:0 - der Käse so gut wie gebissen.

Kletzl-Elf machte halbes Dutzend voll

Lange war nach dem Seitenwechsel nicht gespielt, als Schnöll erfolgreich zum Sololauf ansetzte und auf 4:0 erhöhte (48.). "Nach gewonnenem Pressball hat er zwei Gegenspieler stehengelassen und trocken eingenetzt", schnalzte Kletzl mit der Zunge. Später schlug ein ebenso sehenswerter Federer-Freistoßschlenzer aus gut 40 Metern haargenau im Knick ein (60.), ehe Dembele in der letzten Minute der regulären Spielzeit noch zum 6:0 abdrückte (90.) - zum Drüberstreuen quasi. "In Sachen Spielwitz, Pressing und Aggressivität war's top. Wir haben von Anbeginn nichts anbrennen lassen. Sicherlich eines unserer besseren Spiele", bilanzierte ein vollends begeisterter Kletzl.

