Golling blockt vorzeitigen Abstieg mit Dreier in St. Johann ab

Details Montag, 27. März 2023 10:50

Dank einer bärenstarken Vorstellung hat der SC Golling gestern Sonntag den vorzeitigen Abstieg in die Salzburger Liga abwenden können. Die Schützinger-Männer setzten sich auswärts beim TSV St. Johann überraschend deutlich mit 4:0 durch und sind im Kampf um die obere Play-off-Plätze wieder mittendrin statt nur dabei.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Schneller Doppelschlag bescherte Golling Zwei-Tore-Pausenführung

Die Anfangsphase in der St. Johanner Alpenarena gehörte den Gastgebern. "St. Johann hat richtig stark begonnen, ist oft durch hohe Bälle brandgefährlich geworden", konstatierte Gäste-Trainer Johannes Schützinger. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit spielten die Gollinger aber ihre Trumpfkarten aus. Erst sorgte Mitterlechner für die Führung (27.), drei Minuten später setzte Huremovic per Kopf noch einen drauf (30.). "Das Umschaltspiel ist zweifellos unsere Stärke", sah Schützinger bei beiden Goals einen blitzschnellen Wechsel von Defensive auf Offensive.

Oberes Play-off greifbar - Schützinger: "Wäre eine schöne Geschichte"

"Wir haben gewusst, dass wir die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit unbedingt überstehen müssen", schilderte Schützinger. Wie vom Gollinger Übungsleiter erwartet, kamen die Pongauer wie von der Tarantel gestochen aus den Katakomben. Weil St. Johann unmittelbar nach dem Wiederankick einen Hochkaräter verballerte (47.), sich durch die Ampelkarte für Beran selbst schwächte (72.) und Brückler mit der Ferse (87.) und vom Punkt (90.) die Führung weiter ausbaute, war am vollen Erfolg der Gollinger nicht mehr zu rütteln. "Der Sieg ist letztendlich zu hoch ausgefallen", gestand Schützinger, dessen Chancen für den Einzug ins obere Play-off wieder stiegen. "Wir haben's nun selbst in der Hand. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, zumal es ja im unteren Play-off um nichts mehr gehen würde." In der letzten Runde bekommen es die Tennengauer zuhause mit den formstarken Grünauern zu tun.

