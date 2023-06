Anif vertschüsst sich mit Unentschieden in die Sommerpause

Details Samstag, 03. Juni 2023 11:03

Der USK Maximarkt Anif kann unter der Spielzeit 2022/23 einen Haken setzen. Das Gastspiel beim SAK 1914 war für die Vorstädter das letzte in dieser Saison. Geendet hat's übrigens 1:1.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Anif mit "X-erl" bei Regionalliga-Abschied

Bei frühsommerlichen Temperaturen wollten sich 200 Besucher den vorerst letzten Auftritt der Anifer in der Regionalliga nicht entgehen lassen. In der Nonntaler 28 Black-Arena brachte Leitz die Gäste schon in der 8. Spielminute in Front, ehe Kollege Hofmann im Verlauf der zweiten Spielhälfte zum großen Pechvogel avancierte und mit seinem Eigentor (58.) für eine schiedlich-friedliche Punkteteilung sorgte. Während die Städter nächste Woche noch nach Golling müssen, heißt es für die Anifer: Sommerpause!

