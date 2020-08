5:1! Abschlussstarker FCB vermiest Thalgauern Saisonstart

Details Samstag, 22. August 2020 00:36

Wegen dem Coronafall in Fuschl war der UFV Thalgau, bei dem es ebenfalls Verdachtsfälle gegeben hatte, am vergangenen Wochenende zum Zuschauen verdammt. Der etwas verspätete Saisonstart folgte für die Schützlinge von Übungsleiter Rene Pessler schließlich gestern in Bergheim. Weil der FCB vor dem gegnerischen Kasten erbarmungslos und eiskalt performte, schier jede Möglichkeit nutzte, setzte es für den UFV am Ende eine empfindliche 1:5-Abreibung.

Bergheim hocheffizient

Die Torsperre hielt in diesem Aufeinandertreffen nicht lange, zappelte der Ball bereits in Spielminute zehn zum ersten Mal im Netz: Michael Prötsch köpfte nach einer Hatzer-Ecke zum frühen 1:0 für Bergheim ein. Obwohl in der weiteren Folge beide Mannschaften mit der Murmel nicht wirklich per du waren und sich generell nicht viele Chancen auftaten, hinterließ Bergheim den etwas besseren Eindruck. "Meiner Meinung nach waren wir zielstrebiger", resümierte Bergheim-Dompteur Robert Gierzinger, der beim Stand von 1:0 drei Kreuzerl machen konnte, als ein Versuch von Thalgaus Dominik Schubert nur ans Aluminum klatschte. "Das nötige Spielglück brauchst du. Stehts da 1:1, dann nimmt die Partie wahrscheinlich einen ganz anderen Verlauf", fügte Gierzinger hinzu. In der 22. Minute entschied Referee Andreas Winkler nach einem Foul an den 1:0-Torschützen Michael Prötsch auf Elfmeter für die Gastgeber, den Dominik Prötsch verwandelte und die FCB-Führung verdoppelte. Weil es kurz vor dem Pausentee nach einem Ballverlust der Gäste ratzfatz ging, Schweiger quer legte und Stefan Ziss vollendete war die Messe schon so gut wie gelesen - 3:0 (43.). "Ich hab' zwei gleichwertige Teams gesehen mit dem Unterschied, dass Bergheim die Tore gemacht hat und wir nicht", ärgerte sich Thalgau-Coach Rene Pessler.

Gierzinger-Truppe überstand Thalgauer Drangperiode unbeschadet

Aufgeben scheint nicht in der DNA des UFV zu stecken, krempelte die Pessler-Crew nach dem Seitenwechsel noch einmal die Ärmel nach oben. Mit Erfolg: Mario Kreuzer behielt in einer undurchsichtigen Szene die Übersicht und verkürzte auf 3:1 (46.). "Diesen Anschlusstreffer hat Mario mit einem Sprint über die ganze Hälfte quasi erzwungen", kam bei Pessler etwas Hoffnung auf. Gierzinger war mit dem Start in den zweiten Spielabschnitt hingegen überhaupt nicht zufrieden: "Wir haben den Gegner stark gemacht, 20 Minuten lang gar keinen Zugriff gehabt." Nach der vielversprechenden Druckphase mussten die Thalgauer ihre Hoffnungen auf einen Punktgewinn spätestens in der Schlussviertelstunde aber doch endgültig begraben: Erst stellte Fabian Schweiger mit seinem ersten Salzburger Liga-Treffer auf 4:1 (79.), ehe Dominik Prötsch den Schlusspunkt setzte - 5:1 (82.). "Vor dem Tor zeigten wir uns abgebrüht. Ich glaube, das Ergebnis sagt viel aus. Unterm Strich war es ein verdienter und vor allem wichtiger Sieg für uns", gab's für Gierzinger nach der 0:2-Auftaktpleite gegen Bramberg dieses Mal wieder Grund zur Freude. Pessler war vor allem mit der Art und Weise der Niederlage nicht einverstanden: "Die ist zu hoch ausgefallen. Im Endeffekt haben wir uns vier der fünf Gegentore selber geschossen."

FC Bergheim 5:1 (3:0) UFV Thalgau

Bergheim, SR: Andreas Winkler

Torfolge: 1:0 Michael Prötsch (10.), 2:0 Dominik Prötsch (22., Elfmeter), 3:0 Stefan Ziss (43.), 3:1 Mario Kreuzer (46.), 4:1 Fabian Schweiger (79.), 5:1 Dominik Prötsch (82.)

Die Besten bei Bergheim: Pauschallob.

Redakteur: Maximilian Winkler

