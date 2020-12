Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:44

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Salzburger Liga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Maximilian Ploner (UFC SV Hallwang)

Endergebnis:

1. Maximilian Ploner (UFC SV Hallwang / 2172 Stimmen)

2. Daniel Buhacek (TSV Neumarkt / 1832 Stimmen)

3. Lukas Danter (UFC Hallein / 1708 Stimmen)

4. Thomas Leitenstorfer (SC Golling / 1410 Stimmen)

5. Sebastian Handlechner (USC Eugendorf / 701 Stimmen)

6. Marco Thaller (USC Eugendorf / 581 Stimmen)

7. Fritz Kühleitner (UFC Altenmarkt / 567 Stimmen)

8. Christof Kopleder (USC Eugendorf / 494 Stimmen)

9. Emre Erol (UFC SV Hallwang / 378 Stimmen)

10. Stefan Ziss (FC Bergheim / 301 Stimmen)