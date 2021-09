Vier Pleiten und ein Remis zu wenig - Schöberl nicht mehr Hallwang-Coach

Details Dienstag, 07. September 2021 12:46

Inmitten der sportlichen Krise hat der UFC SV Hallwang die Reißleine gezogen und sich einvernehmlich von Übungsleiter Patrick Schöberl getrennt. Ex-1b-Coach Alexander Drachschwandtner wird den Tabellenvorletzten der Salzburger Liga per sofort übernehmen.

Hallwang hinkte in den vergangenen Wochen gewaltig, Patrick Schöberl (li.) musste vom Trainerstuhl weichen.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Schöberl-Ära in Hallwang zu Ende

Fünf Spiele, davon vier Schlappen und ein Unentschieden - das ist die äußerst dürftige Bilanz der Hallwanger, die im abgelaufenen Herbst noch so viele Sternstunden erlebt hatten. Obwohl es in der aktuellen Saison keinen Absteiger in die 1. Landesliga geben wird, war Obmann Christian Schmidhuber, ob der bisherigen Ergebnisse, alles andere als amused: "Fußball ist ein Ergebnissport. Aktuell sind wir mit Schlusslicht Puch punktegleich." Gestern Montag hat der Klub auf die Misere reagiert und die Trennung von Coach Patrick Schöberl vermeldet - gleichgesinnt wohlgemerkt. Somit schließt sich in Hallwang das Kapitel Schöberl, das im Sommer 2019 seinen Anfang gefunden hatte.

Bekanntes Gesicht

Der neue Mann an der Seitenoutlinie wird Alexander Drachschwandtner sein, der im Spieljahr 2018/19 die Geschicke des Hallwanger 1b-Teams geleitet hatte. Zuletzt war der 42-Jährige als 1b-Trainer in Straßwalchen tätig und wird bereits heute Dienstag das erste Training leiten.

