Salzburger Liga: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2021

Details Dienstag, 01. Februar 2022 16:54

Die Salzburger Liga mutierte im Herbst zu einer One-Team-Show. Der UFC Hallein eilte quasi wie eine Dampflok von Sieg zu Sieg und ließ die Konkurrenz recht souverän hinter sich. Dahinter gibt's viel Verkehr. Zwischen den Zweiten USC Eugendorf und den Neunten TSV Neumarkt liegen gerade einmal sechs Zähler. Im Keller wartet der abgeschlagene FC Puch auf den erlösenden ersten Saisondreier.

Fotocredit: Adi Aschauer

Salinenstädter überragten alle

Neun Mal gingen sie als Sieger von der Wiese, drei Mal teilten sie mit dem Gegner die Punkte und nur einmal standen sie am Ende mit leeren Händen da - die Wintersteller-Mannen aus Hallein gaben im Salzburger Liga-Herbst klar den Ton an. Der ganz große Meisterschaftsfavorit Eugendorf konnte den Salinenstädtern zwar die einzige Saisonpleite zufügen, tabellarisch zogen die Grün-Weißen aus dem Flachgau allerdings den Kürzeren. Apropos Tabelle: Da geht's Stand jetzt im Kampf um das zweite Regionalliga-Ticket richtig rund. Mit Eugendorf, Golling, Bürmoos, Adnet, Straßwalchen, Bramberg, Siezenheim und Neumarkt liegen gleich acht Teams innerhalb von sechs Punkten. Indes erlebte Thalgau einen krassen Absturz. Im Herbst 2020 noch auf Platz drei klassiert, überwintert die Crew rund um Goalgetter Mario Bergmüller auf der elften Position.

Schlusslicht Puch arg gebeutelt

Bei den Puchern will und will der Faden der Erfolgslosigkeit nicht abreißen. Die Huber-"Buam" belegen nun schon zum dritten Mal hintereinander nach dem ersten Saisonkapitel den letzten Rang. In diesen drei Halbsaisonen sprangen lediglich zwei Siege heraus.

Trainerwechsel voll in Mode

Nicht weniger als vier Mannschaften werden im Frühjahr mit einem neuen Übungsleiter an den Start gehen. In Eugendorf musste Arsim Deliu für Mario Haslauer Platz machen, Thomas Heissl übernahm den in Adnet frei gewordenen Trainerstuhl von Neo-Grödig-Coach Tom Schnöll und in Thalgau schwingt ab sofort Tomislav Jonjic das Trainerzepter. Schon während der Herbstmeisterschaft die Reißleine gezogen: Hallwang, das seitdem auf die Expertisen von Alex Drachschwandtner setzt.

Die besten Torjäger

1. Lukas Brückler (SC Golling) 14 Tore 2. Moritz Waldmann (UFC Siezenheim) 12 Tore 3. Jasmin Muminovic (SV Straßwalchen) 11 Tore Christof Kopleder (USC Eugendorf) 11 Tore Mario Bergmüller (UFV Thalgau) 11 Tore

Das torreichste Spiel

Runde 8 Straßwalchen 11:2 Puch

Den höchsten Sieg...

bejubelte Eugendorf im Pucher Waldstadion. Beim geschichtsträchtigen 12:0-Auswärtserfolg trugen sich Kopleder (5), Thaller (3), Kloiber, Seidl, Niedermüller und Markovic in die lange Schützenliste ein.

Torfabrik und Ladehemmung

Der Tabellenführer aus Hallein drückte in Saisonhälfte eins am öftesten ab, erzielte 39 Zähler. Unterdessen gelangen den Tabellenletzten Puch nur 15 Goals.

"The Wall" und Schießbude

Die wenigsten Gegentreffer kassierte Eugendorf. Lediglich zehn Mal mussten die Flachgauer das runde Leder aus dem eigenen Nest holen. Die Pucher indes fast sechs (!) Mal so oft. Bei den Müller-Schützlingen schlug es 58 Mal ein.

Der "Remiskönig"...

heißt Eugendorf. Die Grün-Weißen remisierten ganze sechs Mal.

Böse Buben

Siezenheim verbuchte die meisten Strafpunkte (44) in Form von Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten. Lazar Ugrinovic, der Offensiv-Youngster des SV Bürmoos, sah im Laufe der Herbstmeisterschaft zweimal Rot. Brambergs Marco Enzinger zweimal die Ampelkarte.