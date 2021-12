Salzburger Liga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:15

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Christian Brandl (TSV Neumarkt)

Endergebnis:



1. Christian Brandl (TSV Neumarkt / 3272 Stimmen)

2. Nedim Suljic (SV Bürmoos / 1881 Stimmen)

3. Jasmin Muminovic (SV Straßwalchen / 1619 Stimmen)

4. Stefan Ziss (FC Bergheim / 1179 Stimmen)

5. Fabian Bergschober (SV Straßwalchen / 1042 Stimmen)

6. Ivan Fostac (UFC Hallein / 549 Stimmen)

7. Dominik Waltl (SC Golling / 507 Stimmen)

8. Patrick Kastner (USC Eugendorf / 454 Stimmen)

9. Michael Neureiter (UFC Hallein / 374 Stimmen)

10. Christof Kopleder (USC Eugendorf / 331 Stimmen)

