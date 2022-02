UFC Hallein auf dem Weg zum Super-Clou

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 16:57

Erkenntnis des vergangenen Herbstes: Der Trend zeigt beim UFC Hallein nach oben. Und wie. Die Salinenstädter dürfen nicht nur über die Halbzeitführung in der Salzburger Liga jubeln, nein, sie verschafften sich darüber hinaus eine optimale Ausgangsposition für den bevorstehenden, zweiten Saisonabschnitt. Die Mannen von Übungsleiter Eidke Wintersteller werden nämlich mit einem Sechs-Punkte-Polster ins Frühjahr starten. Vollkommen legitim, dass die Halleiner Überflieger nun den möglichen Aufstieg in die Regionalliga Salzburg ins Auge fassen.

Fotocredit: Adi Aschauer

Torfabrik der Liga eilte von Sieg zu Sieg

Jahrelang, ja eigentlich jahrzentelang war kein Halleiner Klub im Spitzenfeld der Salzburger Liga zu finden. Nachdem dem FC die Luft ausgegangen und es zur erhofften Eingliederung in die Union gekommen kam, schien sich der Wind zu drehen. Bei der Prämiere im Herbst 2020 noch behutsam in der Akklimatisationsphase, ließ es der UFC Hallein im ersten Teil der Spielzeit 2021/22 so richtig krachen. Neun "Dreier" und drei Remis hievten die Salinenstädter auf den Thron - die einzige Niederlage setzte es gegen Liga-Topfavorit Eugendorf (0:1). "Mit dem aktuellen Tabellenstand sind wir natürlich sehr zufrieden. Da es in dieser Saison ja keinen Absteiger gibt, wollten wir grundsätzlich einen sehr offensiven Fußball spielen. Der Verlauf kam zwar etwas überraschend, aber den nehmen wir gerne mit", jubelt der Halleiner Erfolgstrainer, Eidke Wintersteller. Mit 39 erzielte die Wintersteller-Crew zudem die meisten Goals der Liga. Und das, obwohl Christopher Mayr (musste die Herbstmeisterschaft verletzungsbedingt verfrüht beenden) und Boris Babic, Halleins beste Scharfschützen, mit ihren sieben Buden den Liga-Bombern wie Brückler (14), Waldmann (12) dann doch etwas hinterherhinkten. Ein Indiz dafür, dass fast alle Mannschaftsteile wissen, wo die Hütte steht.

Hallein will höher hinaus

"Wenn wir schon da vorne sind, ist das Ziel natürlich, dass wir zumindest aufsteigen", liebäugelt Wintersteller mit dem Sprung in die Regionalliga. Wenn möglich möchten sich die Salinenstädter natürlich das erste der insgesamt zwei Aufstiegstickets krallen. "Selbstverständlich wollen wir ganz vorne bleiben. Ich glaube, wir haben die Mannschaft dazu und werden Vollgas geben", versichert Wintersteller. Trotz der Erfolgsserie sieht der Halleiner Übungsleiter vor allem im taktischen Bereich Verbesserungspotenzial: "Im Pressing und so weiter haben wir noch Aufholbedarf."

Frühjahrsopening auf Bürmooser Kunstgrün

In den nächsten Wochen wird der UFC Hallein noch gegen Tamsweg (25.2.), Strobl (4.3.) und Koppl (11.3.) testen, ehe am 19. März der Frühjahrsauftakt in der Salzburger Liga wartet. Da müssen die Wintersteller-Mannen auswärts gegen den Tabellenvierten Bürmoos ran.

Wintertransfers

Zugänge: Andre Zrnic (Junge Wikinger Ried), Markus Bangerl, Zikri Tug (beide Bad Vigaun), Telat Ünal (Kömürspor/TÜR)

Abgänge: Ivan Fostac (Opatija/CRO)

Herbst 2021 in Zahlen

Meiste erzielte Treffer der Liga (39)

In der Fremde ohne Niederlage

Höchster Sieg: 5:0 gegen Bramberg

Höchste Niederlage: 0:1 gegen Eugendorf

Beste Torschützen: Christopher Mayr, Boris Babic (beide 7)