HAPPYBET: Hol dir jetzt den 150%-Willkommensbonus!

Details Montag, 11. April 2022 08:52

HAPPYBET ist ein Sportwettenanbieter, der seit 2017 in Deutschland und Österreich aktiv ist. Als Teil der Snaitech-Gruppe, dem führenden Sportwetten- und Casinobetreiber in Italien, mit Niederlassungen in Berlin, Wien und Frankfurt, ist HAPPYBET einer der größten Anbieter im deutschen und österreichischen Markt.

HAPPYBET verfügt über eine offizielle deutsche Lizenz für Sportwetten. Hierdurch wird eine sichere Wettabgabe gewährleistet.



Neukunden erhalten bei HAPPYBET einen Willkommensbonus (150 % bis zu 100 €). Zusätzlich profitieren alle Kunden von wöchentlich wiederkehrenden Boni in Form von Cashback und Quotenerhöhungen, Sonderboni und Promotions auf Einzahlungen und Wetteinsätze.



Des Weiteren gibt es ein attraktives VIP-Programm, kostenloses und exklusives Live-Streaming der Top-Fußballligen (La Liga, Serie A und Ligue 1) und anderer Sportereignisse wie Top-Tennisturniere. HAPPYBET bietet mehrere Zahlungsmethoden, u. a. PayPal und Sofort. Der professionelle HAPPYBET Kundenservice beantwortet alle Fragen der Kunden entweder im Live-Chat oder via E-Mail.



Mit HAPPYBET kann von überall aus gewettet werden: App, Web oder im Mobile Web.