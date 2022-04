Nach Huber-Aus: FC Puch präsentiert Nachfolger

Details Mittwoch, 27. April 2022 13:10

Im Sommer 2021 wurde Ex-Knipser Bernhard Huber als langfristige Trainerlösung beim FC Puch vorgestellt. 22 Pflichtspiele später trennten sich die Wege einvernehmlich. Nun konnte das sieglose Tabellenschlusslicht der Salzburger Liga eine neue Sportliche Führung präsentieren. Wie durchsickerte, wird Miroslav Bojceski ab kommender Woche das Trainerzepter schwingen. Nach dem Saisonende folgt Noch-Eugendorf-Bomber Christof Kopleder als Sportlicher Leiter.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Bojceski beerbt Huber als Puch-Coach

Die Sanduhr für Bernhard Huber beim FC Puch ist abgelaufen. Nach 22 Pflichtspielen (19 in der Salzburger Liga, 3 im Landescup) hat sich der Vorstand des FC Puch dazu entschlossen, die Weichen im Sportlichen Bereich neu zu stellen, sich von seinem Übungsleiter zu trennen und die neue Ausrichtung mit zwei Akteuren nachzubesetzen. Mit Miroslav Bojceski konnten sich die Tennengauer einen äußerst erfahrenen Trainer und Inhaber des UEFA-Pro-Diploms angeln. Der 53-Jährige war unter anderem bei der Salzburger Austria, Seekirchen und Grödig tätig und wird ab nächsten Montag das Training mit der Mannschaft aufnehmen. "Das Gespräch mit dem Vorstand war äußerst interessant und zielführend. Die Ideen und Vorstellungen harmonieren, sodass realisitische Ziele gesetzt werden konnten. Mir persönlich ist es wichtig, dass die Spieler gut ausgebildet werden und sich im Kollektiv weiterentwickeln. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Verein", meint Bojceski. Das Heimspiel am kommenden Samstag gegen Bergheim (16:00 Uhr) wird "Co" Aslan leiten.

Auch Bald-"Pensionist" Kopleder dockt an

Desweiteren konnten die Pucher Christof Kopleder als Sportlichen Leiter für sich gewinnen. Der aktuelle Eugendorf-Goalgetter wird zum Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, nur um beim Tabellennachzügler der Salzburger Liga ab Sommer die sportlichen Geschicke mitzuleiten. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich keine halben Sachen mache und immer 120% gebe. Die langfristige Aufgabe, aus einem überschaubaren Budget das Bestmögliche herauszuholen, ist für mich Herausforderung und Antrieb zugleich", so Kopleder.