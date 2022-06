Fünf Neue! Salzburg-Ligist Altenmarkt wird in der näheren Umgebung fündig

Details Donnerstag, 23. Juni 2022 11:45

Die Kaderplanung beim UFC Altenmarkt läuft auf Hochtouren! Nachdem Andreas Scherer als neuer Übungsleiter präsentiert worden war, deckte sich der Salzburg-Ligist nun mit fünf neuen Spielern ein. Regionalität: Alle Neuverpflichtungen wurden von Pongauer Klubs an den Fuße des Schlatterbergs gelotst.

Fotocredit: UFC Altenmarkt

Altenmarkt verstärkt sich mit fünf neuen Spielern

Dass Andreas Scherer (St. Johann 1b) in Altenmarkt den Cheftrainer-Posten von Thomas Eder übernimmt, war schon seit geraumer Zeit klar. Nun ließen die Pongauer mit fünf Neuzugängen aufhorchen. Mit Elvis Poric (Bischofshofen), Marco Moises (Radstadt), Philipp Illmer, Stefano Leutgab (beide Pfarrwerfen) und Felix Steindl (Tenneck) wurde ein Quintett quasi aus der Nachbarschaft geholt. In Sachen Transfers scheint beim UFC das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. "Der ein oder andere Neuzugang kann in den nächsten Tagen noch folgen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden", ist auf der Altenmarkter Facebook-Seite zu lesen.