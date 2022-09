Salzburger Liga: Neumarkt gegen Siezenheim abgesagt!

Details Freitag, 16. September 2022 15:18

Heute Abend wird in der Salzburger Liga der Startschuss für die 7. Runde fallen. Neben den Partien Puch gegen ASV und Schwarzach gegen Eugendorf hätte auch der TSV Neumarkt zuhause gegen den UFC Siezenheim antreten sollen. Wegen fünf Coronafällen auf Seiten der Siezenheimer wurde das Spiel jedoch kurzerhand abgeblasen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Corona-Hammer traf Siezenheim

Die Äuglein waren bereits aufs Kunstgrün in Neumarkt gerichtet. Da hätten sich heute Abend mit Neumarkt (2.) und Siezenheim (5.) zwei Top-5-Mannschaften um die drei zu vergebenden Points matchen sollen. Doch wie vor knapp einer Stunde bekannt wurde, wird's hierbei beim Konjunktiv bleiben. "Wir haben fünf bestätigte Coronafälle in der Mannschaft", lässt Siezenheim-Coach Peter Urbanek wissen. Und weil die Kaderdecke der Siezenheimer, aufgrund etlicher verletzungs-, krankheits- und urlaubsbedingter Ausfälle, ohnehin schon dünn gewesen wäre, ist die Spielverschiebung laut Urbanek "ganz im Sinne der Sportlichkeit". "Ich hätte heute zehn Spieler zur Verfügung gehabt - selbst da wären einige angeschlagene dabei gewesen. Das hätte nicht viel Sinn gemacht", so Urbanek.