TSV Neumarkt enthebt Trainer Oberascher seines Amtes

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:01

Fritz Oberascher ist beim TSV Neumarkt Geschichte! Das gab der Salzburg-Ligist am Montagabend via Presseaussendung bekannt. Der restliche Betreuerstab mit Co-Trainer Ilce Pocev und Torwarttrainer Michael Kaltenhauser werden dem Verein erhalten bleiben. Erstgenannter übernimmt interimistisch die Position des Cheftrainers.

Fotocredit: Adi Aschauer

Sportliche Talfahrt kostete Oberascher den Job

Das Trainer-Beben im Salzburger Unterhaus geht weiter! Nachdem der SV Kuchl, FC Pinzgau, ASV Salzburg und die Spielgemeinschaft Perwang/Michaelbeuern bereits ihren Übungsleiter ausgetauscht hatten, zog auch der TSV Neumarkt die Notbremse und stellte zwei Tage nach der empfindlichen 0:4-Heimpleite gegen Hallwang Übungsleiter Fritz Oberascher frei. "Die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen hat den Vorstand des TSV zu diesem Schritt veranlasst", heißt es seitens des Vereins. Die Neumarkter, die vor gut drei Wochen noch auf der zweiten Tabellenposition gestanden hatten, rutschten nach drei Niederlagen am Stück auf Rang elf ab.

"Co" Pocev übernimmt vorübergehend

Oberaschers Erbe wird bis auf Weiteres Co-Trainer Ilce Pocev antreten. Der 41-jährige Nordmazedonier coachte von 2018 bis 2021 den USV Plainfeld, führte den Klub im Spieljahr 2018/19 aus der 2. Landesliga Nord in die 1. Landesliga, nur um sich dort zum großen Corona-Champ zu mausern. Im ersten abgebrochenen Spieljahr belegte man nach 14 gespielten Runden Platz zwei, in der darauffolgenden - ebenfalls annullierten - Saison nach elf absolvierten Begegnungen und ohne einzige Niederlage die Spitzenposition. Seit April diesen Jahres war Pocev in Neumarkt als "Co" tätig.