Unterhaus-Sniper schließt sich FC Puch an

Details Dienstag, 31. Januar 2023 13:58

Nach langem Hin und Her ist es nun amtlich: Mersudin Jukic bricht seine Zelte bei Friedburg/Pöndorf ab und geht künftig für den FC Puch in der Salzburger Liga auf Torejagd. Dass der 38-jährige Vollblutstürmer weiß, wo die Hütte steht, ist unbestritten. Auf seiner Agenda stehen: Torschützenkönig in der Regionalliga West, der Salzburger Liga und Regionalliga Salzburg.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Jukic kehrt ins Salzburger Unterhaus zurück

Gerüchte über einen möglichen Jukic-Wechsel zu Puch gab's in der jüngsten Vergangenheit viele. Da der OÖ-Ligist Friedburg/Pöndorf allerdings die Einhaltung des bis zum Sommer laufenden Kontraktes forderte, schien ein Wechsel in der WInterpause vom Tisch. Nun haben sich die Dinge aber um 180 Grad gedreht. Nach Kontroversen mit Friedburg-Coach Franz Aigner wurde der 38-jährige Offensivgeist freigestellt - der FC Puch breitete seine Arme aus. Im Laufe der Woche müssen zwar noch die finalen Details geklärt werden, dann sollten aber auch die letzten Krümel aufgesaugt sein. "Ich werde im Frühjahr für Puch spielen und alles dafür geben, dass der Klub in der Salzburger Liga bleibt", bläst Jukic zum Angriff. Ob sein Engagement über den Sommer hinaus gehen wird, ist noch nicht fix. "Mal schauen, zumal mir mein Körper seit geraumer Zeit immer wieder Probleme bereitet."