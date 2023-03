"Sehr, sehr gute Hinrunde" sorgt für breite Bürmoos-Brust

Details Mittwoch, 08. März 2023 12:05

Nach der bärenstarken letzten Spielzeit, in der der SV Bürmoos den fünften Rang ergattert hatte, konnte die Crew rund um Trainer Daniel Buhacek noch einen draufsetzen und sich nach Beendigung der Herbstmeisterschaft auf Position zwei klassieren. Der Höhenflug soll auch in der zweiten Saisonhälfte andauern - dafür will man gleich zum Restart den Turbo zünden.

Fotocredit: TSU Bramberg

Dicht gehalten wie Gore-Tex

Erst nach den drei Auftakt-Unentschieden gegen Adnet (1:1), Bergheim (0:0) und Neumarkt (2:2) kam der Bürmoos-Motor so richtig auf Touren. Coach Daniel Buhacek, der erst im Sommer zum SVB gestoßen war, ist mit dem Herbst sehr zufrieden: "Wir haben im Sommer einige Sachen verändert und letztendlich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt." Summa summarum sprang für die Blau-Weißen der hervorragende zweite Platz heraus. Top: Mit lediglich neun kassierten Gegentreffern stellt man die bis dato stabilste Defensive, die bislang einzige Saisonpleite (0:3 gegen Siezenheim) ist ebenfalls Liga-Bestwert.

Buhacek-Schützlinge scharren mit den Hufen

Die optimale Ausgangsposition wollen die Bürmooser im Frühjahr zu ihren Gunsten nutzen, um möglichst lange vorne dabei zu sein. "Gut reinstarten ist das Wichtigste", weiß Buhacek, der auf den eingangs erwähnten Stotterstart verweist: "Da haben wir ein bisschen gebraucht, jetzt wollen wir gleich von Anfang an da sein." Die Frühjahrsvorbereitung verlaufe exzellent. "Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung und eine hohe Intensität. Im Gegensatz zum Sommer ist im Winter ja mehr Zeit, die wir meiner Meinung nach gut genützt haben. Alle sind heiß auf den Start." Personell hat sich beim SVB nur wenig geändert. Daniel Peterka wurde von Ligakontrahent Bergheim geholt, Josef Weissenbacher als neuer Tormanntrainer eingestellt. Matthias Schubert, der eine Karrierepause einlegt und Andreas Brugger (Obertrum) werden indes nicht mehr im Bürmoos-Trikot zu sehen sein.

Wintertransfers

Zugänge: Daniel Peterka (Bergheim)

Abgänge: Matthias Schubert (Karrierepause), Andreas Brugger (Obertrum)

Herbst 2022 auf einen Blick

Remiskönig: Fünf Bürmoos-Spiele endeten X

Wenigste kassierte Gegentore (9)

Wenigste eingesteckte Niederlagen der Liga (1)

Höchste Siege: 5:0 gegen Thalgau, Altenmarkt

Höchste Niederlage: 0:3 gegen Siezenheim

Bester Torschütze: Lazar Ugrinovic (7)

