Paukenschlag in Bramberg! Uzunov nicht länger Trainer

Die TSU Bramberg hat am Donnerstagvormittag über einen Trainerwechsel informiert. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation und der damit verbundenen Brisanz im Abstiegskampf sah sich der Tabellenneunte der Salzburger Liga gezwungen, die Zusammenarbeit mit Coach Stoyan Uzunov per sofort zu beenden.

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto

Nach nur fünf Monaten: Uzunov-Aus in Bramberg

Uzunov hatte erst in der Winterpause den Cheftrainerposten in Bramberg übernommen. Magere fünf Punkte aus fünf Partien sowie dem immer schwieriger gewordenen Verhältnis zwischen Trainer und Spieler war für die Oberpinzgauer letztendlich Grund genug, um sich von seinem nunmehrigen Ex-Coach zu trennen. Krass: Während der Herbstmeisterschaft musste der 42-jährige Bulgare schon in Zell am See unverhofft seine Koffer packen - ebenfalls wegen einer angeknacksten Spieler-Trainer-Beziehung.

TSU installiert Trainertrio

Die Kicker der TSU werden ab sofort nach der Pfeife von Dominik Entacher, der bis zuletzt als Uzunovs "Co" fungiert hat, tanzen. Ihm wiederum werden Christoph Bernsteiner und Harald Panzl zur Seite gestellt. Zweitgenannter hatte im abgelaufenen Spieljahr 2021/22 den FC-WR Nußdorf/Debant in der Kärntner Unterliga West gecoacht.

