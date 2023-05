Gerüchte bestätigt: Fötschl wird neuer Puch-Coach

Details Donnerstag, 11. Mai 2023 16:02

Die Gerüchteküche brodelte, nun hat es sich tatsächlich bestätigt: Andreas Fötschl, der momentan noch bei Regionalligist Bischofshofen das Trainerzepter schwingt, wird ab Sommer den FC Puch übernehmen. Auch der SC Golling wird im kommenden Spieljahr mit einem neuen Übungsleiter in den Ring steigen.

Puch schnappte sich scheidenden BSK-Trainer

Wenige Stunden nach dem 3:2-Auswärtserfolg in Reichenau berichtete der BSK über das Aus der Fötschl-Ära zum Saisonende, nachdem der 49-Jährige aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte. In den Folgetagen machten wilde Spekulationen über Fötschls Zukunft die Runde. Ein Klub fiel dabei so gut wie immer: Der FC Puch. Seit heute Donnerstagmittag ist es fix: Andreas Fötschl wird in der nächsten Saison die Geschicke bei den Tennengauern leiten. In welcher Liga ist allerdings noch nicht bekannt. Derzeit kämpft Puch um den Ligaverbleib in der Salzburger Liga, ist als Siebenter akut abstiegsgefährdet.

Damalige Differenzen "längst vom Tisch"

"Andi passt perfekt zu Puch, zu uns. Ich bin sehr froh, dass wir den Transfer über die Bühne gebracht haben", freut sich Puch-Präsident Christian Schwaiger über die baldige Zusammenarbeit. Schwaiger und Fötschl? Genau, da war doch was! Im Herbst 2019 legten die beiden - ebenfalls als Präsident und Trainer - beim SAK eine verrückte Erfolgsserie hin. Nichtsdestotrotz sollten sich die Wege aufgrund von Meinungsverschiedenheiten trennen. "Das ist längst vom Tisch", erklärt Schwaiger.

Patrick Schöberl wurde als neuer Golling-Coach bestätigt.

Schöberl beerbt Schützinger in Golling

Ebenfalls ein neuer Übungsleiter wurde bei Regionalliga-Absteiger Golling präsentiert. Dort wird das Engagement von Johannes Schützinger, das erst im Winter begonnen hatte, mit Ende der Spielzeit wieder vorbei sein. "Ich werde ab Sommer in der Akademie von Saalfelden hauptberuflich als Sportlicher Leiter und Trainer arbeiten", verrät Schützinger. Die Trainersuche konnten die Tennengauer schnell abschließen und mit Patrick Schöberl den Mann verpflichten, der in Schützingers Fußstapfen treten wird.

