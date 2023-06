Salzburger Liga: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 14:18

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der Salzburger Liga geprägt. Was sich in den insgesamt 182 Partien sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Meister: Thalgau

Aufsteiger in die Regionalliga West: -

Absteiger in die 1. Landesliga: Neumarkt, Schwarzach, Hallwang, Altenmarkt, ASV, Bergheim

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Thalgau

Bestes Rückrundenteam: Thalgau

Meiste Plätze gewonnen: Bramberg (+5, von 8 auf 3)

Meiste Plätze verloren: Puch (-4, von 4 auf 8), Schwarzach (-4, von 6 auf 10)

Bestes Heimteam: Bürmoos

Bestes Auswärtsteam: Eugendorf

Ligatore (gesamt): 627 (3,45/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: Bramberg (62)

Wenigste kassierte Gegentreffer: Bürmoos (24)

Wenigste erzielte Treffer: ASV (30)

Meiste kassierte Gegentreffer: Bergheim (77)

Torreichstes Spiel: Thalgau 7:2 Bergheim

Remiskönig: ASV (8)

Fairste Mannschaften: Bergheim, Adnet (beide 46 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Puch (75 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Bürmoos (6)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Philipp Teufl (Eugendorf, 13)

Beste Torjäger

1. Lazar Ugrinovic Bürmoos 20 2. Franz Mrkonjic Thalgau 17 3. Luca Ronacher Bramberg 16 Lorenzo Munaro Siezenheim 16 5. Mario Kreuzer Thalgau 15







