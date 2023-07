Ex-Bulle Junuzovic gibt Comeback im Salzburger Unterhaus

Details Mittwoch, 05. Juli 2023 10:48

Transferhammer in der Salzburger Liga! Was die Spatzen in den vergangenen Tagen schon von den Dächern gepfiffen hatten, wurde gestern Montag kurz vor Mitternacht publik: Zlatko Junuzovic, 55-facher ÖFB-Teamspieler, wird per sofort für den SAK 1914 auflaufen. Seine Karriere hatte der Mittelfeldregisseur ja eigentlich schon für beendet erklärt.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

"Sladdi" wird Nonntaler

Im Juni 2022 hängte Zlatko Junuzovic mit zarten 34 seine Fußballschuhe an den Nagel - just nachdem er in einer denkwürdigen Saison mit Red Bull Salzburg das Double geholt hatte. Danach arbeitete "Sladdi" als Co-Trainer des FC Liefering, im Frühjahr dieses Jahres ging's schließlich zu Red Bull New York auf Fortbildung.

Genug vom aktiven Fußball scheint der ehemalige Teamspieler aber noch nicht bekommen zu haben. Inmitten der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit entschied sich Junuzovic für eine Rückkehr auf den heiligen Rasen. Der mittlerweile 35-Jährige schließt sich dem Salzburger Stadtklub SAK 1914 an und wird künftig in der Salzburger Liga (vierthöchste Spielklasse) kicken. Die offizielle Präsentation soll's heute im Rahmen einer Pressekonferenz geben.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei