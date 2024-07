Salzburger Liga: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

Details Montag, 15. Juli 2024 15:43

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,8 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist... Josef Höller (SV Bürmoos)

Endergebnis:

1. Josef Höller (SV Bürmoos / 10303 Stimmen)

2. Marco Leitner (UFV Thalgau / 5791 Stimmen)

3. Michael Neureiter (USK Anif / 3159 Stimmen)

4. Fabian Bergschober (SV Straßwalchen / 1675 Stimmen)

5. Patrick Schober (USK Anif / 1472 Stimmen)

6. Harald Nindl (TSU Bramberg / 691 Stimmen)

7. Finn Ratzer (USK Anif / 651 Stimmen)

8. Corvin Resch (UFC Siezenheim / 540 Stimmen)

9. Johannes Steiner (SC Golling / 307 Stimmen)

10. Marco Berner (SV Straßwalchen / 264 Stimmen)



(SV Bürmoos / 10303 Stimmen)(UFV Thalgau / 5791 Stimmen)(USK Anif / 3159 Stimmen)(SV Straßwalchen / 1675 Stimmen)(USK Anif / 1472 Stimmen)(TSU Bramberg / 691 Stimmen)(USK Anif / 651 Stimmen)(UFC Siezenheim / 540 Stimmen)(SC Golling / 307 Stimmen)(SV Straßwalchen / 264 Stimmen) → Zum österreichweiten Gesamtergebnis

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.